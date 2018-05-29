Российские ученые доказали токсичность наночастиц серебра

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" совместно с коллегами из Российской академии наук доказали высокую токсичность наночастиц серебра, проведя эксперимент с эмбрионами рыбок данио (Danio rerio). Результаты исследования опубликованы в Journal of Hazardous Materials.

Как известно, серебро является тяжелым металлом, поэтому при избыточном поступлении в организм оно проявляет токсические свойства. С древности известны также обеззараживающие свойства серебра. В настоящее время исследуются наночастицы серебра, количество которых в коммерческих продуктах с каждым годом неуклонно растет. Это заставляет людей задуматься об их безопасности, а ученых — оценивать потенциальные экологические последствия и риски: а именно, подробно исследовать, как различные свойства наночастиц влияют на различные организмы.

Данная работа — часть большого проекта, в рамках которого ученые разрабатывают модели токсичности наночастиц. Такие модели позволяют заранее оценивать ядовитость новых наноматериалов.

"Мы исследовали токсический эффект двух типов наночастиц серебра — сферических и плоских, — рассказала РИА Новости один из авторов статьи Наталия Абраменко. Эксперимент проводился на эмбрионах рыб данио рерио. Было исследовано четыре группы икринок: с воздействием наночастиц серебра двух типов, с воздействием ионов серебра и контрольная группа".

Ученые смешали раствор наночастиц серебра (вода + наночастицы) с инкубационной средой (раствор солей для развития икринок). Туда были погружены эмбрионы Danio rerio. Каждые сутки отмечались особенности их развития, морфологические отклонения.

По словам авторов, обе формы наночастиц серебра проявили большую токсичность по сравнению с ионами серебра (AgNO3). В то же время, плоские наночастицы серебра оказались еще более токсичны, чем сферические.

"Предыдущие исследования объясняли токсичность наночастиц серебра присутствием ионов серебра, в результате частичного растворения наночастиц. Наши результаты позволяют говорить о том, что токсичность наносеребра связана именно с присутствием наночастиц в образцах", — рассказала Наталия Абраменко.

Полученные данные расширяют имеющиеся представления о влиянии характеристик наночастиц на их токсичность. По мнению ученых, их можно использовать не только при оценке рисков внедрения наноматериалов, но и непосредственно при получении максимально безопасных наночастиц.