Открыта удивительная способность зомби-грибка муравьев

Климат заставил паразита изменить поведение муравьев-зомби

Биологи из Университета штата Пенсильвания изучили влияние паразитирующих грибов в разных регионах: в Северной и Южной Америке и области восточных островов. Оказалось, что климатические условия повлияли на адаптацию паразитов и поведение их жертв.

Группа паразитирующих грибов Ophiocordyceps unilateralis (Кордицепс однобокий) заражает муравьев для размножения. Инфицированные насекомые забираются на листья высоких растений и умирают, чтобы дать жизнь грибу, распыляющему свои споры на следующих жертв. Однако ученые выяснили, что не все зараженные муравьи цепляются за листья. В лесах умеренного климата, где с приходом осени листья опадают, Кордицепс однобокий заставил муравьев закусывать ветки, а некоторых даже научил обвивать кору ногами для лучшего сцепления. Девяносто процентов муравьев-зомби в умеренных лесах, по оценкам ученых, хватаются за ветки конечностями.

Биологи отметили, что 47 миллионов лет назад паразиты находились на территории современной Германии . В тот период деревья не сбрасывали листья из-за высоких температур, но с началом холодов растениям пришлось адаптироваться, как и грибам. По оценкам исследователей, в Европе грибы не сумели перестроить поведение муравьев, из-за чего и вымерли.

Ученые сравнили ДНК разных видов и пришли к выводу, что предпочтение веток листьям и способность цепляться за них ногами развивались независимо друг от друга.

Доцент энтомологии Дэвид П. Хьюз (David P. Hughes) пояснил:

«Мы вычислили, что изменения в поведении произошли в промежутке от 20 до 40 миллионов лет назад. Из-за нехватки ископаемых зомби-муравьев мы не можем сказать более конкретно».

Ученые создали онлайн-справочник видов, которым угрожает опасность. Согласно его данным, глобальное потепление может уничтожить треть животных-паразитов к 2070 году.