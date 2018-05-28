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Китай предложил пользоваться своей станцией всем странам
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Китай предложил пользоваться своей космической станцией всем странам ООН 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Ng Han Guan/AP
Китайские власти призвали к сотрудничеству в собственной космической программе все страны, которые входят в ООН. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на постоянного представителя Китая при международных организациях в Вене Ши Джунцзюаня.
"Китайская космическая станция принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Все страны, независимо от их размера и уровня технического развития, могут сотрудничать на равной основе", — сказал Ши Джунцзюань.
Он также подчеркнул, что Китай, как развивающаяся страна, может оказать помощь другим развивающимся странам в создании космического потенциала и развитии космической техники.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились о совместном исследовании Луны.
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