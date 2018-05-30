Колонистам Марса запретят заниматься сексом 

Первопроходцам придётся отказаться от продолжения рода
Первые колонисты, прибывшие на Марс, должны будут отказаться от секса и деторождения. На такие жертвы придётся пойти ради выживания всего коллектива.
Согласно информации, изложенной в Futures, автономные колонии на Красной планете могут появиться только при продолжении рода. Однако пока учёные не знают, как разрешить все проблемы, возникающие с рождением детей.
Специалисты NASA намерены отправить первый пилотируемый космический корабль на Марс уже в 2030-2040 годах.