Колонистам Марса запретят заниматься сексом

Первопроходцам придётся отказаться от продолжения рода

Первые колонисты, прибывшие на Марс, должны будут отказаться от секса и деторождения. На такие жертвы придётся пойти ради выживания всего коллектива.

Согласно информации, изложенной в Futures, автономные колонии на Красной планете могут появиться только при продолжении рода. Однако пока учёные не знают, как разрешить все проблемы, возникающие с рождением детей.