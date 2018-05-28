Подо льдами Антарктиды нашли гигантские долины

Ученые нашли долины, соединяющие Восточный и Западные ледники.

Международная исследовательская миссия сообщила 4 мая о том, что они обнаружили три каньона соединяющие два огромных ледника в Антарктиде, сообщает портал Livescience.

Самый большой из них имеет длину 350 км и ширину в 35 км. Однако, до настоящего времени они оставались незаметными для спутников. Поэтому с 2015 по 2017 год самолеты международной миссии регулярно обследовали этот район.

Это открытие — большой шаг вперед к изучению поведения ледников в условиях изменения климата. В настоящее время горные хребты, разделяющие восточную и западную часть Антарктиды еще удерживают лед, но вскоре из-за повышения средней температуры таяние ледников станет интенсивнее, что приведет к повышению уровня воды в Мировом океане.