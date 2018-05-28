В киевском чучеле нашли 178-летнюю записку

В Национальном научно-естественном музее в Киеве во время чистки чучела красноклювого пеликана нашли записку, возраст которой немного не дотягивает до 200 лет.

"Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию", — говорится в сообщении музея в Facebook.

В записке говорится, что коллектором экспоната является " Илья Гаврилович Вознесенский , получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840".

"Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана", — гласит послание.