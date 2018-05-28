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В киевском чучеле нашли 178-летнюю записку
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В киевском чучеле нашли 178-летнюю записку 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: © AP Photo / Frank Augstein
В Национальном научно-естественном музее в Киеве во время чистки чучела красноклювого пеликана нашли записку, возраст которой немного не дотягивает до 200 лет.
"Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию", — говорится в сообщении музея в Facebook.
В записке говорится, что коллектором экспоната является "Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840".
"Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана", — гласит послание.
"Именно место сбора экспоната, гавань Бодега, вдохновило Альфреда Хичкока на создание жуткого триллера "Птицы", в котором пернатые существа служат воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы", — рассказали в музее.
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