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В Сибири нашли «частицы жизни»
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В Сибири нашли «частицы жизни» 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Ученые Красноярского научного центра предложили использовать для заживления ожогов ферромагнитные наночастицы. Испытания на мышах показали, что использование ампицилина с наночастицами значительно уменьшает воспаление и в два раза ускоряет заживление ран, сообщили в пресс-службе КНЦ.
Наночастицы — не плод современной науки, они широко распространены в природе. Минерал ферригидрит присутствует в большинстве живых организмов в виде крошечных образований, содержащих железо. Именно магнитные свойства ферригрита привлекли внимание ученых — с их помощью можно доставлять лекарство к нужным участкам тела, воздействуя на микроскопические частицы минерала магнитным полем.
Для проверки эффективности метода поставили эксперимент на мышах. Часть животных лечили обычным ампицилином, других — суспнезией магнитных частиц с добавлением антибиотика. Использование ампицилина с наночастицами значительно уменьшило воспаление и активировало регенерацию тканей.
— Малый размер наночастиц и наличие у них магнитного момента позволяет достигать таких результатов. Наночастицы обладают способностью хорошо проникать в ткани, а чувствительность к внешнему магнитному полю позволяет управлять их движением. Суспензия магнитных наночастиц и антибиотика обладает большим лечащим эффектом за счет проникновения суспензии в более глубокие слои поврежденных тканей, — рассказал старший научный сотрудник Института физики им. Л. В. Киренского КНЦ Сергей Попков.
Для производства целительного ферригидрита ученые вырастили в лаборатории бактерии Klebsiella oxytoca — их штамм был извлечен из донных отложений красноярского озера Боровое.
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