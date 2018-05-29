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Опубликован рейтинг самых крепких смартфонов
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Опубликован рейтинг самых крепких смартфонов 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: pcmag.com
Самым хрупким смартфоном оказался iPhone SE, он уступил своим новым собратьям iPhone 8 и iPhone X.
Эксперты провели большое исследование для того, чтобы определить самый крепкий смартфон. Эксперимент был проведен порталом Tom’s Guide.
Специалисты в рамках исследования роняли телефоны от разных производителей с высоты, а также топили электронные устройства в воде.
В результате эксперимента удалось определить, что самым крепким оказался смартфон Motorola Moto Z2 Force. По итогам исследования, он получил 8,5 балла из 10. На втором и третьем месте рейтинга оказались LG X Venture и iPhone X соответственно. Также в пятерку лидеров вошли смартфоны LG V30 и Samsung Galaxy S9.
Самым хрупким смартфоном оказался iPhone SE, он уступил своим новым собратьям iPhone 8 и iPhone X, дисплеи этих устройств были покрыты более прочными стеклами.
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