Опубликован рейтинг самых крепких смартфонов

Самым хрупким смартфоном оказался iPhone SE, он уступил своим новым собратьям iPhone 8 и iPhone X.

Эксперты провели большое исследование для того, чтобы определить самый крепкий смартфон. Эксперимент был проведен порталом Tom’s Guide.

Специалисты в рамках исследования роняли телефоны от разных производителей с высоты, а также топили электронные устройства в воде.

В результате эксперимента удалось определить, что самым крепким оказался смартфон Motorola Moto Z2 Force. По итогам исследования, он получил 8,5 балла из 10. На втором и третьем месте рейтинга оказались LG X Venture и iPhone X соответственно. Также в пятерку лидеров вошли смартфоны LG V30 и Samsung Galaxy S9.

Самым хрупким смартфоном оказался iPhone SE, он уступил своим новым собратьям iPhone 8 и iPhone X, дисплеи этих устройств были покрыты более прочными стеклами.