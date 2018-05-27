Ричард Брэнсон в 67 лет захотел стать астронавтом

Глава британской компании Virgin Galactic, 67-летний миллиардер Ричард Брэнсон , хочет полететь в космос и стать одним из первых космических туристов, сообщает The Independent

Отмечается, что первый полет космического ракетоплана Virgin Galactic SpaceShipTwo, предназначенного для космического туризма, должен состояться в ближайшие несколько месяцев.

Брэнсон, желая продемонстрировать надежность системы, готов проверить ее на себе и стать первым коммерческим пассажиром корабля. Уже сейчас он проходит тренировки в центрифуге, которая симулирует перегрузки, возникающие при старте и посадке космического корабля.

Общее время туристического полета в космос, согласно намерениям Virgin Galactic, должно составить 2,5 часа, из них в невесомости экипаж проведет пять-шесть минут. Стоимость одного билета на корабль составляет 250 тысяч долларов.