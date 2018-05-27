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Ричард Брэнсон в 67 лет захотел стать астронавтом
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Ричард Брэнсон в 67 лет захотел стать астронавтом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Глава британской компании Virgin Galactic, 67-летний миллиардер Ричард Брэнсон, хочет полететь в космос и стать одним из первых космических туристов, сообщает The Independent.
Отмечается, что первый полет космического ракетоплана Virgin Galactic SpaceShipTwo, предназначенного для космического туризма, должен состояться в ближайшие несколько месяцев.
Брэнсон, желая продемонстрировать надежность системы, готов проверить ее на себе и стать первым коммерческим пассажиром корабля. Уже сейчас он проходит тренировки в центрифуге, которая симулирует перегрузки, возникающие при старте и посадке космического корабля.
Общее время туристического полета в космос, согласно намерениям Virgin Galactic, должно составить 2,5 часа, из них в невесомости экипаж проведет пять-шесть минут. Стоимость одного билета на корабль составляет 250 тысяч долларов.
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