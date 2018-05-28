Астрономы нашли галактики без звезд 

При исследовании объектов ранней Вселенной ученые обнаружили несколько галактик, практически лишенных звезд. Открытие подтверждает одну из теорий формирования объектов во Вселенной, согласно которой сперва формируются крупные образования, то есть галактики и их скопления, а затем внутри них появляются мелкие тела, такие как звезды. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal.
Разные космологические теории образования структур отличаются описанием процессов в ранней Вселенной. В частности, некоторые модели предсказывают эпоху «темных галактик» — ранний этап формирования этих объектов, когда они состояли в основном из газа при почти полном отсутствии звезд. Подтвердить такую идею довольно трудно, поскольку подобные тела очень сложно наблюдать, так как они излучают очень мало электромагнитных волн, к тому же они находятся далеко, что еще больше ослабляет их свет. За годы поисков было найдено лишь несколько кандидатов в такие объекты, притом, что согласно моделям, они должны быть распространены в определенном этапе развития Вселенной.
В новой работе ученые описывают еще шесть объектов, которые с высокой долей вероятности представляют собой именно темные галактики. В рамках исследования астрономы смогли обнаружить эти объекты благодаря находящимся близко к ним квазарам — активным ядрам галактик, одним из ярчайших объектов во Вселенной, которые подобно маякам могут освещать другие объекты. Квазары излучают свет различных длин волн, в том числе ультрафиолетового диапазона, который возбуждает водород в темных галактиках, что приводит к появлению особой линии в их спектре.
Открытие было сделано при помощи нового инструмента MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer — Многообъектный спектрографический исследователь), который установлен на телескоп VLT Европейской южной обсерватории в 2014 году. «В каждой области около квазаров, которую мы наблюдаем при помощи MUSE, потенциально можно найти новых кандидатов в темные галактики, что предоставляет важнейшую информацию о ранних и темных этапах формирования галактик», — пишут авторы из нескольких европейских научных организаций под руководством Лутца Визоцки из Потсдамского астрофизического института в Германии.