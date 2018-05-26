Илон Маск перепутал российское СМИ с украинским

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что хотел купить домен Pravda.com, но потом узнал, что этот адрес уже занят. Однако позднее Маск сказал, что нашел решение для реализации своей идеи — он купил домен Pravduh.com. Днем ранее Маск объявил о намерении создать сервис по оценке достоверности различных публикаций.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что хотел купить домен Pravda.com, но потом узнал, что этот адрес уже занят. При этом, американский миллиардер перепутал русских с украинцами.

«Пытался купить Pravda.com, но Россия сказала «нет». Оказывается, они уже заняли его», — написал Маск у себя в твиттере и к посту приложил логотип украинского информационного издания «Українська правда».

«Оказывается, Pravda.com на самом деле принадлежит Украине . По каким-то причинам Россия даже не потрудилась исправить меня…», — написал американский изобретатель в следующем посте.

В ответ на это топ-менеджер BuzzFeed Райан Бродерик спросил, зачем вообще Маску нужна была эта сделка, и предположил, что это троллинг.

Однако позднее Маск сказал, что нашел решение для реализации своей идеи.

«Проблема решения. Удалось купить домен Pravduh.com! Я в игре…», — резюмировал Маск.

При этом многие пользователи не увидели последовательности в таком выборе Маска, указав, что по-прежнему свободны, например, домены Pravda.org и Pravda.press, выбрать которые было бы куда более логично.

Днем ранее сообщалось, что американский бизнесмен и инноватор решил взяться за другую популярную в современном мире тему — fake news, или недостоверные новости. В своем твиттере Маск объявил о намерении создать сервис по оценке достоверности различных публикаций под названием Pravda.

«Хочу создать сайт, на котором люди оценивали бы достоверность каждой статьи и могли отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю, назову его Pravda…», — написал предприниматель в своем аккаунте.

Он добавил, что даже если читателям нет дела до рейтинга правдивости, он точно заинтересует работников СМИ, так как заработанные баллы будут характеризовать журналиста как профессионала.

После этого один из пользователей твиттера, корреспондент по профессии, обвинил Маска в солидарности с президентом США Дональдом Трампом , который уже давно ополчился на современные информационные ресурсы.

«Я так и знал, что вы это скажете. Как только кто-то критикует СМИ, они начинают кричать: «Ты такой же, как Трамп!» Но задумывались ли вы, почему его вообще избрали президентом? Потому что вам никто не верит. Вы уже давно исчерпали кредит доверия», — заявил Илон Маск.

Вместе с тем американское информационное агентство Bloomberg сообщало, что Маск зарегистрировал компанию Pravda Corp. задолго до официального анонса сервиса — еще в октябре 2017 года.

Адрес Pravda Corp. 216 Парк-роуд в калифорнийском Берлингейме совпадает с геолокацией двух других проектов Маска — Neuralink и Boring Co.

Бизнесмен подтвердил, что зарегистрированная в октябре компания действительно принадлежит ему, и добавил, что займется Pravda «как только закончит с Model 3». Речь идет о производстве нового электрокара Tesla, которое сильно отстает от графика, чем вызывает недовольство инвесторов.

«В каком-то идеально мире было бы очень замечательно существование сервиса, который действительно может при помощи какого-то алгоритма показывать, что плохое — это плохое, а хорошее — это хорошее, а алгоритм, который может четко показать, что это фейк. На практике я представляю с большим трудом ту математику, которая должна лежать в его основе», — приводит НСН комментарий на идею Маска секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира.

В начале мая Маск сообщил о начале работы по созданию компании по производству сладостей.

«Я начинаю создавать компанию по производству сладостей. Это будет потрясающе. Я суперсерьезен», — написал Маск в твиттере.

В конце апреля Маск рассказал об еще одном новом необычном проекте.

«О, между прочим, я строю дракона-киборга», — написал Маск в твиттере.

Позднее в комментариях он написал, до него этот рынок незаслуженно обходили вниманием. Подробности нового проекта изобретатель сообщать не стал, передает ФАН.

Чуть ранее Маск опубликовал в твиттере видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые создает другая его компания — The Boring Company.

«Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус», — написал Маск в ответах на твиты.

Бизнесмен заявил, что приоритетом для его The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили. Маск также объяснил, что его компания планирует создать огромное количество очень маленьких станций, разбросанных по всему городу.