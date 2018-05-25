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Rombica выходит в онлайн
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Rombica выходит в онлайн 

Популярная механика 5 часов назад
Фото: Популярная механика
Сингапурский бренд потребительской электроники Rombica предлагает портативные решения, созданные по принципу привлекательной функциональности. Компания, появившаяся на технологическом рынке в 2014 году, обзавелась официальным представительством в России.
Теперь узнать о продуктах Rombica стало проще, удобнее и увлекательнее на новом сайте — расширенная мультимедийная презентация каждого товара отвечает запросам времени, а удобный агрегатор поможет подобрать онлайн или физический магазин партнеров по всей России, в котором доступна необходимая модель.
Продукты Rombica — стильные устройства, напоминающие модные аксессуары или объекты искусства, безупречно справляются со своими техническими задачами.
Легкие портативные аккумуляторы с матовым покрытием софт-тач не оставят вас без заряда, многофункциональные медиаплееры помогут превратить телевизор в smart-объект, беспроводная miracast-приставка соединит ваш телефон с любым экраном, а стильный и выносливый кабель Lightning с металлической оплеткой не потребует скорой замены.
Компактная колонка с текстильной отделкой и встроенным сабвуфером — настоящий праздник, который следует за вами. Если же вы предпочитаете оставаться с музыкой один на один, то вашим спутником станут беспроводные наушники, покрытые мягкой эко-кожей, оснащенные встроенным микрофоном и совместимые с любым устройством с поддержкой Bluetooth.
Минималистичные устройства приятны не только тактильно, но и визуально: дизайнеры используют актуальные цветовые решения, которые смогут подчеркнуть вашу индивидуальность и стать продолжением вашего стиля.
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