«Главная ставка — Луна»

Назначение, ожидавшееся все последние дни, все-таки случилось: бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит Госкорпорацию «Роскосмос». Соответствующее предложение президент сделал в ходе личной встречи с Рогозиным. Путин обратил внимание на необходимость укрепить команду корпорации: «Это должны быть хорошие специалисты, высококлассные ученые, организаторы».

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — ответил он на встрече с главой государства.

О том, что бывший вице-премьер может возглавить «Роскосмос», различные источники предполагали с 7 мая, когда Дмитрий Медведев не назвал Рогозина в числе кандидатов в новое правительство. В настоящее время «Роскосмос» возглавляет Игорь Комаров , который пришел в космическую отрасль в 2013 году, до этого он руководил «АвтоВАЗом»

Рогозин последние семь лет занимал пост вице-премьера, курирующего ВПК, он является главой наблюдательного совета «Роскосмоса», наблюдательного совета Фонда перспективных исследований (ФПИ).

В эти же годы руководство отрасли нередко становилось объектом критики

из-за низких зарплат на предприятиях, неудач с сфере создания в России частной космонавтики и главное — аварийности.

Фраза «похоже, что-то пошло не так» стала мемом после того, как ракета «Протон» разрушилась и взорвалась сразу после старта в прямом эфире телеканала «Россия-24». Тогда многих потрясли выводы аварийной комиссии, установившей, что причиной аварии стали действия сотрудников Центра имени Хруничева , грубой силой установивших датчики угловых скоростей «вверх ногами». Мемом иногда становились и слова самого Дмитрия Рогозина, который нередко делал острые заявления в своем твиттере. Особенно колкие заявления он начал писать с весны 2014 года на фоне обострения российско-американских отношений из-за Украины

Тогда же прозвучала его знаменитая фраза про батут, при помощи которого он предлагал американцев запускать на МКС своих астронавтов.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — написал он 29 апреля.

По мнению известного блогера, сотрудника частной космической компании «Даурия Аэроспейс» Виталия Егорова сложившееся амплуа и резкие выражения Рогозина в сторону Запада могут негативно отразиться на будущих международных проектах России в области космоса.

«Понятно, что батут ему не скоро забудут. С другой стороны, его высказывания стали стимулом для развития американской промышленности — новые двигатели, новые корабли… Поэтому нельзя сказать, что его все там не любят. В этом плане тот же Илон Маск должен быть Рогозину благодарен — считает Егоров. — Если Рогозин понимает, что нам нужно настраиваться на международное сотрудничество, в том числе с американцами, и демонстрировать конструктивную работу, думаю, поправить отношения с ними можно».

При этом, по его мнению, главный вопрос у России и США в космосе — Луна.

«Главная ставка здесь — Луна. Если мы хотим, чтобы россиянин долетел и ступил на нее в ближайшие 10 лет, то конечно, с ними надо дружить, любим мы их или нет», — отметил эксперт.

Крупный репутационный удар по отрасли произошел полтора года назад, когда выяснилось, что все двигатели 2-й и 3-й ступени для «Протона» Воронежским механическим заводом выпускались с браком.

«Культура производства там крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь. Я вчера подписал поручение «Роскосмосу» проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства — ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите.

Выявить все узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и имеют к ней отношение, — заявил тогда Рогозин. — Если эти люди получают по 12–15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям».

Позднее глава «Роскосмоса» Комаров в интервью «Газете.Ru» пояснил, что брак,

который предприятию пришлось в течение года переделывать, случился из-за кладовщицы.

«Когда стали разбираться, оказалось, что один из вопросов касался складского учета используемых материалов. У кладовщицы была серьезная травма, она ушла на долгое время на больничный и на этот период не было элементарной преемственности в работе кладовщиков», — рассказал тогда глава «Роскосмоса».

«Если судить по делам, то космодром «Восточный» наконец достроили. «Ангару» сделали, хоть она и не летает. Поэтому у меня нет апокалиптических представлений о будущем отрасли — заводы останутся, люди будут работать, — считает Егоров. — У меня больше опасения за гражданскую и научную космонавтику и международное сотрудничество. По частной космонавтике у меня есть некоторые надежды, поскольку позиция Комарова была жестко обозначена в 2015 году, когда он сказал, что если частник не принес $100 млн (как в свое время сделал Маск), то никаких частников нет».

В последние дни возможный переход Рогозина в «Роскосмос» различные источники связывали с очередным ожидаемым крупным реформированием отрасли — создания ракетно-космического холдинга. При этом все последние реорганизации отрасли не приводили к заметному улучшению, отмечают специалисты.

«В последние годы «Роскосмос» реорганизовывался неоднократно. И все эти реорганизации на пользу не пошли.

Очень боюсь, что создание холдинга, о котором говорят, тоже не приведет к улучшению работы отрасли. Я бы посоветовал не трогать госкорпорацию, несмотря на то, что я выступаю за то, чтобы разнести заказчиков и исполнителей, иначе предприятия отрасли будет и дальше лихорадить, — рассуждает академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. — Новая реорганизация года на два всех выбьет из колеи».

По его мнению, «Роскосмосу» в нынешнем виде стоило бы дать довести до конца крупные проекты, такие как совместная с США окололунная станция, или корабль «Федерация».

«Я не в восторге от этого назначения. Будучи вице-премьером, Рогозин отвечал за многие отрасли — судостроение, авиастроение, атомная отрасль, космонавтика, оборонка и масса других вещей. Поэтому говорить, что он чужой человек в отрасли формально можно, но фактически — не уверен. В отрасли к нему относятся неоднозначно, — считает Железняков. — С одной стороны он говорит про батуты, что мы выкинем американцев с МКС, с другой стороны он государственный политик, и в зависимости от того, как государство будет строить отношения с США — такую политику он и будет проводить.

Что будет сказано, то он и сделает. А что в твиттере писать — его личное дело».

Что касается развития частной космонавтики, эксперт считает, что это также зависит не от персоналий, а от политики государства. «У нас государство не очень приветствует частную инициативу, и если создаются компании типа » S7 космические транспортные системы», то они контролируются государством. И говорить, что Владислав Филев — наш Илон Маск, это абсурд, и я не стал бы ждать в стране прорывов в области частной космонавтики», — считает Железняков.

По мнению эксперта, среди первостепенных задач перед «Роскосмосом» — обеспечение безаварийного функционирования космической техники, соблюдать намеченные сроки.