РКЦ «Прогресс» изготовил шесть ракет-носителей «Союз»

Ракетно-космический центр "Прогресс", который входит в состав госкорпорации "Роскосмос", уже изготовил шесть ракет-носителей "Союз-2" для реализации проекта "OneWeb", говорится в сообщении на сайте Роскосмоса в четверг.
"РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") в рамках реализации контракта по запуску космических аппаратов мобильной спутниковой связи "OneWeb" изготовил шесть ракет-носителей (РН) "Союз-2", — говорится в сообщении.
Также добавляется, что запуски запланированы с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра (ГКЦ). Как сообщается, уже три подобные ракеты отправлены на космодромы.