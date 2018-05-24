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РКЦ «Прогресс» изготовил шесть ракет-носителей «Союз»
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РКЦ «Прогресс» изготовил шесть ракет-носителей «Союз» для проекта «OneWeb» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ракетно-космический центр "Прогресс", который входит в состав госкорпорации "Роскосмос", уже изготовил шесть ракет-носителей "Союз-2" для реализации проекта "OneWeb", говорится в сообщении на сайте Роскосмоса в четверг.
"РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") в рамках реализации контракта по запуску космических аппаратов мобильной спутниковой связи "OneWeb" изготовил шесть ракет-носителей (РН) "Союз-2", — говорится в сообщении.
Также добавляется, что запуски запланированы с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра (ГКЦ). Как сообщается, уже три подобные ракеты отправлены на космодромы.
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