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Рогозин нашел новую работу
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Источник сообщил о готовящемся назначении Рогозина главой «Роскомоса» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в четверг будет назначен на должность руководителя госкорпорации Роскосмос, сообщили РИА Новости несколько источников в ракетно-космической отрасли.
"Указ о назначении Рогозина будет подписан в ближайшие часы, днём в четверг он проведет встречу с руководителем государства", — сказал собеседник.
Собеседник агентства в Роскосмосе уточнил, что позавчера и вчера заместители главы Роскосмоса Игоря Комарова написали заявления на увольнение и попрощались с коллективом.
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