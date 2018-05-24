Рогозин нашел новую работу

Экс-вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в четверг будет назначен на должность руководителя госкорпорации Роскосмос, сообщили РИА Новости несколько источников в ракетно-космической отрасли.
"Указ о назначении Рогозина будет подписан в ближайшие часы, днём в четверг он проведет встречу с руководителем государства", — сказал собеседник.
Собеседник агентства в Роскосмосе уточнил, что позавчера и вчера заместители главы Роскосмоса Игоря Комарова написали заявления на увольнение и попрощались с коллективом.