Теория «лунного заговора»: были ли американцы на Луне

21 июля 1969 года американский астронавт Нил Амстронг ступил на Луну. Однако по сей день можно услышать мнение, что высадка американцев на Луну — великая мистификация.

Теория «лунного заговора»

В 1974 году свет увидела книга американца Билла Кейзинга «Мы никогда не летали на Луну». Она стала началом распространения теории «лунного заговора». У Кейзинга были основания поднимать эту тему, так как он работал в компании «Rocketdyne», строившей ракетные двигатели для программы Apollo.

В качестве аргументов подтверждающих инсценировку полётов на Луну автор обращает внимание на казусы «лунных фотоснимков» — неровность теней, отсутствие звёзд, малый размер Земли. Кейзинг также ссылается на недостаточную технологическую оснащенность НАСА к моменту реализации лунной программы.

Число сторонников «лунного заговора» быстро росло, как и увеличивалось количество разоблачений пилотируемого полёта на Луну. Так Дэвид Перси — член британского Королевского фотографического общества — сделал уже более подробный анализ фотоснимков, предоставленных НАСА. Он утверждал, что при отсутствии атмосферы тени на Луне должны быть абсолютно чёрными, а разнонаправленность этих теней дала ему повод предположить наличие нескольких источников освещения.

Скептики отмечали и другие странные детали — колыхание американского флага в условиях безвоздушного пространства, отсутствие глубоких воронок, которые должны были образоваться при посадке лунного модуля. Инженер Рене Ральф вынес на обсуждение ещё более веский аргумент — чтобы воспрепятствовать облучению астронавтов, скафандры должны были быть покрыты, как минимум, 80-саниметровым слоем свинца! В 2003 году масла в огонь добавила вдова американского режиссера Стэнли Кубрика , Кристиана, которая заявила, что сцены высадки американцев на Луну были сняты её мужем в павильонах Голливуда

О «лунном заговоре» в России

Георгий Гречко. Как ни странно, но в СССР под сомнение полёты «Аполлонов» на Луну всерьёз никто не ставил. В частности, в советской прессе после первой высадки американцев на Луну появились материалы, подтверждающие этот факт. По поводу успешности американской лунной программы высказывались и многие отечественные космонавты. В их числе Алексей Леонов

Алексей Леонов говорил следующее:

«Всерьёз верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, началась именно с самих американцев».

Правда, советский космонавт не отрицал факта, что некоторые сцены пребывания американцев на Луне были досняты на Земле, чтобы придать видеоотчёту определенную последовательность:

«Нельзя же, например, было снять реальное открытие Нейлом Армстронгом люка спускаемого корабля на Луне — с поверхности это же просто некому было снять!»

Уверенность отечественных экспертов в успешности лунной миссии связана в первую очередь с тем, что процесс полётов «Аполлонов» к Луне фиксировался советской аппаратурой. Это и сигналы с борта кораблей, и переговоры с экипажем, и телевизионная картинка о выходе астронавтов на поверхность Луны.

В случае, если бы сигналы шли с Земли, это было бы немедленно разоблачено. Лётчик-космонавт и конструктор Константин Феоктистов в своей книге «Траектория жизни. Между вчера и завтра» пишет, чтобы достоверно сымитировать полёт нужно было бы «заранее высадить на поверхность Луны телевизионный ретранслятор и проверить его работу (с передачей на Землю). А в дни имитации экспедиции нужно было отправить на Луну радиоретранслятор для имитации радиосвязи „Аполлона“ с Землей на траектории полёта к Луне». Устроить такую мистификацию, по мнению Феоктистова, не менее сложно, чем настоящую экспедицию.

Также по поводу «лунного заговора» высказывался президент России Владимир Путин , назвав в одном из интервью «полной чушью» версию о том, что США сфальсифицировали высадку на Луну. Тем не менее, в современной России продолжают выходить разоблачительные статьи, книги, фильмы по поводу невозможности технически осуществить такой полёт, в них также скрупулезно разбираются и подвергаются критике фото и видеоматериалы «лунной экспедиции».

Контраргументы

В НАСА признаются, что их заваливают таким количеством писем с тем или иным аргументом доказывающим фальсификацию полётов, что они не в состоянии парировать все выпады. Впрочем, некоторые из возражений можно отбросить, зная элементарные законы физики.

Известно, что расположение тени зависит от формы отбрасывающего их объекта и от рельефа поверхности — этим и объясняется неровность теней на лунных фотографиях. Сходящиеся в дальней точке тени — это ничто иное как проявление закона перспективы. Мысль о нескольких источниках освещения (прожекторах) несостоятельна сама по себе, так как в этом случае каждый из освещённых объектов отбрасывал бы как минимум две тени.

Видимость развевающегося на ветру полотнища объясняется тем, что флаг устанавливался на гибкую алюминиевую основу, которая находилась в движении, при этом верхняя перекладина была выдвинута не до конца, что создало эффект смятости полотна. На Земле сопротивление воздуха быстро гасит колебательные движения, но в безвоздушной среде эти движения значительно более продолжительные.

По мнению инженера НАСА Джима Оберга, самым убедительным доказательством того, что флаг был установлен именно на Луне, служит следующий факт: когда астронавты проходили рядом с полотнищем, оно оставалось абсолютно неподвижным, чего бы не было в условиях земной атмосферы.

То, что звёзд в дневное время на Луне не будет видно, астроном Патрик Мур знал ещё до полёта. Он объясняет, что человеческий глаз как и объектив камеры просто не может приспособиться одновременно к освещенной поверхности Луны и тусклому небу. Сложнее объяснить, почему посадочный модуль не оставил после себя воронок на лунной поверхности или, по крайней мере, не разогнал пыль, хотя специалисты НАСА и мотивируют это тем, что при посадке аппарат сильно сбавил скорость и прилунялся по скользящей траектории. Наверное, самый веский аргумент сторонников «теории заговора» состоит в том, что экипаж корабля просто не смог бы преодолеть окружающий Землю радиационный «пояс Ван Аллена» и сгорел бы заживо. Однако сам Ван Аллен не склонен был преувеличивать свою теорию, объясняя, что прохождение пояса на высокой скорости ничем астронавтам не грозит. Тем не менее остаётся загадкой как астронавты спасались от мощного радиационного излучения на поверхности Луны в достаточно лёгких скафандрах.

Вглядываясь в Луну