Найден способ остановить новейший опасный вирус

Сотрудники ФБР посоветовали владельцам маршрутизаторов потребительского класса и сетевых накопителей как можно скорее перезагрузить свои девайсы. Об этом сообщает Ars Technica.

По мнению американских правоохранительных органов, такие действия временно помогут противостоять вредоносным программам российского производства, заразившим сотни тысяч устройств.

Кроме того, ФБР предложили пользователям, чьи маршрутизаторы оказались в зоне риска, рассмотреть возможность отключения параметров удаленного управления на устройствах, а также защитить роутеры надежным паролем и шифрованием при включении.

«Прошивку сетевых устройств следует обновить до последней версии», — заключили сотрудники министерства.

В бюро предупредили, что несмотря на меры предосторожности, устройства останутся уязвимы для повторной атаки хакеров. Однако эти действия увеличат шансы для выявления источника инфекции и ее нейтрализации.

Исследователи из Cisco Talos впервые сообщили о существовании опасного вируса 23 мая. В отчете специалистов говорилось, что вредоносное ПО под названием VPNFilter заразило более полумиллиона устройств от компаний Linksys, Mikrotik, Netgear, QNAP и TP-LINK. Благодаря уязвимостям в роутерах хакеры получили возможность перехватывать трафик пользователя, а также управлять взломанным устройством и даже выводить его из строя.