Маск создаст сервис «Pravda»

Маск намерен создать сервис «Pravda» для оценки достоверности журналистских материалов

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о намерении создать сервис под названием «Pravda», с помощью которого пользователи смогут оценивать достоверность любого журналистского материала и отслеживать рейтинг журналистов.

Об этом предприниматель написал в Twitter.

«Собираюсь создать сайт, на котором публика сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Подумываю назвать его «Pravda», — заявил Маск.

По его словам, сервис должен быть защищён от ботов, а также находить и разоблачать любого, кто использует «армию ботов» для дезинформации.