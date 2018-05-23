Ещё
Маск создаст сервис «Pravda»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маск намерен создать сервис «Pravda» для оценки достоверности журналистских материалов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск объявил о намерении создать сервис под названием «Pravda», с помощью которого пользователи смогут оценивать достоверность любого журналистского материала и отслеживать рейтинг журналистов.
Об этом предприниматель написал в Twitter.
«Собираюсь создать сайт, на котором публика сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Подумываю назвать его «Pravda», — заявил Маск.
По его словам, сервис должен быть защищён от ботов, а также находить и разоблачать любого, кто использует «армию ботов» для дезинформации.
RT на русском: последние новости
Глава Роскомнадзора прокомментировал сообщения о проблемах Viber Немецкие учёные опровергли заявление своих китайских коллег о создании бестопливного двигателя В Китае успешно провели испытание первой в стране коммерческой ракеты
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро298
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль167
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль156
У Иерусалима отбирают «Евровидение»61
Мать семерых детей отказалась воевать с Россией23
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение