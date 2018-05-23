В масштабной атаке вируса обвинили Россию

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Cisco: новый вирус поразил 500 тыс. роутеров в 54 странах и очень активен на Украине 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Хакеры, которые вероятно опираются на государственную поддержку, внедрили вредоносную программу под названием VPNFilter в как минимум 500 тыс. роутеров и иных устройств в 54 странах мира, вирус стремительно распространяется прежде всего на Украине. Об этом сообщило в среду подразделение американской компании Cisco, специализирующейся на безопасности в киберпространстве.
"Масштаб и мощь этой операции вызывает тревогу. По нашим с партнерами оценкам, заражены как минимум 500 тыс. девайсов в по меньшей мере 54 странах. Этот список может быть неполным", — отмечается в опубликованном в среду сообщении Cisco Talos.
Речь идет о роутерах и носителях сетевого оборудования Linksys, MikroTik, NETGEAR и TP-Link, предназначенных для дома и офиса. Вирус, по мнению фирмы, опасен прежде всего тем, что "позволяет похищать учетные данные сайтов и вести мониторинг протоколов Modbus SCADA".
Cisco Talos предупредила, что пока не разработала способы нейтрализации VPNFilter, который "активно поражает хост-компьютеры на Украине вызывающим тревогу темпом". Фирма признает, что пока не до конца изучила вирус, "потенциально способный блокировать доступ в интернет для сотен тысяч" пользователей во всем мире.
В сообщении фирмы не упоминается Россия. Однако агентство Reuters, побеседовавшее с сотрудниками Cisco Talos, утверждает, что американские эксперты подозревают именно РФ в том, что она стоит за действиями создателей VPNFilter. Код этого вируса во многом совпадает с Blackenergy, который в том числе использовался во время атаки вируса Petya. В июле прошлого года Служба безопасности Украины заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке Petya, от которого пострадали ряд украинских компаний и банков. Кибератака была выявлена 27 июня того же года.
Российские власти неоднократно заявляли о непричастности к масштабным кибератакам, которые происходили в последние годы. В июле 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России о ее причастности к организации кибератак на украинские ресурсы.
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