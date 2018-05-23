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Учёные объяснили возникновение облаков вокруг Луны
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Учёные объяснили возникновение облаков вокруг Луны 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Облака, окружающие Луну, появились в результате падения небольших астероидов — к такому выводу пришла международная исследовательская группа, сообщает «Русская планета».
В ходе анализа состояния плазменно-пылевых облаков вокруг естественного спутника Земли эксперты установили, что изначально это вещество поднялось с лунной поверхности из-за падения небольших астероидов, или метеороидов. Свои выводы учёные подтвердили экспериментально: оказалось, что вокруг Луны стелется пылевое облако микроскопического размера. При этом образование этого вещества специалисты связали с тем, что о поверхность земного спутника регулярно ударяются небольшие тела, которые находятся в расплавленном состоянии.
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