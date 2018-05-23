Учёные объяснили возникновение облаков вокруг Луны

Облака, окружающие Луну, появились в результате падения небольших астероидов — к такому выводу пришла международная исследовательская группа, сообщает «Русская планета».

В ходе анализа состояния плазменно-пылевых облаков вокруг естественного спутника Земли эксперты установили, что изначально это вещество поднялось с лунной поверхности из-за падения небольших астероидов, или метеороидов. Свои выводы учёные подтвердили экспериментально: оказалось, что вокруг Луны стелется пылевое облако микроскопического размера. При этом образование этого вещества специалисты связали с тем, что о поверхность земного спутника регулярно ударяются небольшие тела, которые находятся в расплавленном состоянии.