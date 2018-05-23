Обнаружена «картошка» возрастом 56 миллионов лет

Индийскими и американскими учеными были обнаружены отпечатки листьев батата в древних окаменелостях. Их возраст насчитывает 56 миллионов лет. Об этом сообщает ИА NationNews.

Исследователям удалось найти древнейшие окаменелости 17 отпечатков листьев трех неизвестных видов семейства вьюнковых. Находка была обнаружена на востоке Индии . О редкой окаменелости рассказал Дэвид Дилхер, ученый из Индианского университета.

Как утверждают ученые, это древнейшие остатки отряда пасленоцветных. По их мнению, пасленовые и вьюнковые могли разойтись до эоцена в восточной Гондване.

В семействе вьюнковых насчитывается 57 родов и 1880 видов растений. Все они широко распространены по миру. К вьюнковым относят и картофель. Этот корнеплод выращивается по всей планете.

Несмотря на многообразие растений этого семейства, ученым все же редко попадаются их окаменелости.