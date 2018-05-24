Ракета Маска сожгла камеру фотографу NASA

Ракета Илона Маска сожгла камеру фотографу NASA

Фотограф NASA Билл Ингаллс лишился своей камеры во время запуска ракеты Falcon 9, который он снимал накануне на базе "Ванденберг" в Калифорнии. Об этом он сообщил в своем Facebook. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 5 спутников связи Iridium и научные аппараты GRACE-FO.

"Что ж, одна из камер, установленных за периметром стартовой площадки, оказалась немного поджаренной. И да, она продолжала снимать, пока не погибла", — написал фотограф. Это была камера Canon DSLR, которую Ингаллся установил в 402 метрах от старта, помимо других пяти, установленных в других местах.

Камера пострадала из-за возникшего небольшого пожара в результате запуска ракеты. Все остальные камеры, стоявшие ближе к старту, оказались целы. "Пожарная команда Ванденберга справилась с огнем довольно быстро, но к сожалению камера поджарилась раньше", — написал фотограф. Это первый сгоревший на запуске фотоаппарат фотографа, который снимает старты для NASA с 1989 года.

Тем не менее камера успела снять запуск самой ракеты, а на одном из последующих кадров видно бушующее вблизи нее пламя.