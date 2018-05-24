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Ракета Маска сожгла камеру фотографу NASA
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Ракета Илона Маска сожгла камеру фотографу NASA 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: NASA/Bill Ingalls
Фотограф NASA Билл Ингаллс лишился своей камеры во время запуска ракеты Falcon 9, который он снимал накануне на базе "Ванденберг" в Калифорнии. Об этом он сообщил в своем Facebook. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 5 спутников связи Iridium и научные аппараты GRACE-FO.
"Что ж, одна из камер, установленных за периметром стартовой площадки, оказалась немного поджаренной. И да, она продолжала снимать, пока не погибла", — написал фотограф. Это была камера Canon DSLR, которую Ингаллся установил в 402 метрах от старта, помимо других пяти, установленных в других местах.
Камера пострадала из-за возникшего небольшого пожара в результате запуска ракеты. Все остальные камеры, стоявшие ближе к старту, оказались целы. "Пожарная команда Ванденберга справилась с огнем довольно быстро, но к сожалению камера поджарилась раньше", — написал фотограф. Это первый сгоревший на запуске фотоаппарат фотографа, который снимает старты для NASA с 1989 года.
Тем не менее камера успела снять запуск самой ракеты, а на одном из последующих кадров видно бушующее вблизи нее пламя.
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