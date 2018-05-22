Ученые разобрались в «невозможных» движениях Джексона

Ученые разобрались в «невозможных» движениях Майкла Джексона

Нейрохирурги изучили «нарушающий» законы притяжения наклон Майкла Джексона , который впервые был показан в клипе на песню «Smooth Criminal» в 1987 году. Авторы объясняют, что без использования дополнительных приспособлений даже тренированный человек не способен на такое движение, и описывают, как это удавалось знаменитому певцу. Исследование с названием «Как Майкл Джексон бросает вызов нашему пониманию биомеханики позвоночника?» опубликовано в Journal of Neurosurgery: Spine.

Майкл Джексон — один из самых успешных музыкальных исполнителей за всю историю человечества. Однако он не только собирал полные залы на концертах по всему миру, но и оказал существенное влияние на всю музыкалную индустрию, ведь именно он первым стал снимать музыкальные клипы как мини-фильмы — с собственным сюжетом, визуальными эффектами и хореографией. В одном из самых известных клипов на песню «Smooth Criminal» Джексон использует наклон прямым телом примерно на 45°. Такое движение недоступно человеку.

В новой работе три индийских нейрохирурга — поклонники творчества певца — анализируют этот танцевальный элемент с точки зрения своей профессии. Они показывают, что обычный человек сможет наклониться таким образом только на угол около 20°, для тренированного же он составит 25-30°. Затем они объясняют, как на самом деле исполнялся этот трюк: Джексон использовал запатентованные ботинки с особой конструкцией каблука, который мог зацепляться за небольшие препятствия на поверхности — обычно это был гвоздь. Тем не менее, даже применение этой хитрости не позволит обычному человеку наклоняться на 45°, так как ему не хватит мышечной силы корпуса и прочности ахиллова сухожилия, идущего от пятки вверх по ноге.

Отдельно авторы пишут, что из-за Джексона у пытавшихся подражать кумиру танцоров появилось множество новых травм. В частности, врачи стали намного чаще фиксировать растяжения сухожилий и спины из-за чрезмерной нагрузки. «Майкл Джексон вдохновил поколения танцоров преодолевать себя, — комментирует один из авторов Манджул Трипати. — Доставляя удовольствие зрителям, такие движенияна самом деле приводят к новым видам травм опорно-двигательного аппарата. "Король поп-музыки" не только вдохновлял, но и ставил новые задачи для медицинского сообщества».