Ещё
В Дании нашли кости сотни убитых человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко угодил в скандал с сестрой жены
Порошенко угодил в скандал с сестрой жены

В Дании нашли кости сотни убитых человек 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: PNAS
Археологи Орхусского университета (Дания) нашли 2095 костей на болотных угодьях Алкен-Энге в долине реки Иллеруп. Останки принадлежали людям, которые жили в I веке нашей эры и были убиты во время ожесточенного сражения между древними германцами и неизвестным противником. Об этом сообщает Science Alert.
Специалисты раскопали кости в 2009-2014 годах на площади около 75 гектаров, которые были захоронены в озерных и торфяных отложениях. Останки были приписаны, как минимум, 82 воинам, однако, по оценкам, в армии насчитывалось от 380 человек. Это превышало численность населения любой из деревень в регионе, поэтому в состав боевых групп вошли, скорее всего, молодые люди из разных поселений.
Ученые выявили на костях следы смертельно опасных травм, которые, вероятно, были получены в результате сражения. В пользу версии о битве говорят и результаты радиоуглеродного датирования, показавшие, что люди погибли в течение краткого периода времени. Также были найдены остатки вооружений, в том числе мечей, копий, щитов и ножей.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины «ада» под Горловкой134
Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму86
Пост Самойловой напугал поклонников55
Названы причины «провала» «ракет Путина»107
«Слушайте Путина и верьте ему»227
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:39
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура»
Украина В мире
01:48
Необычная бронемашина попала на видео
Армия Оружие
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
05:20
Порошенко угодил в скандал с сестрой жены
В мире Украина
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
00:24
Кудрину отказали в поддержке
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение