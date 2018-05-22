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В РФ создали квантовую защиту для быстрых линий связи
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Физики из России создали квантовую защиту для быстрых линий связи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: RQC
Российский квантовый центр и "Газпромбанк" создали и проверили в деле первую в России высокоскоростную линию связи, защищенную при помощи квантовых технологий, сообщает пресс-служба РКЦ.
"Как показала западная практика, именно крупные европейские, в частности, швейцарские банки, стали одними из первых, кто применил у себя на практике технологии квантового распределения ключей. Такой шаг логично вписывается в образ компаний, для которых надежность — основа имиджа", — заявил Александр Егоркин, начальник департамента защиты информации АО "Газпромбанк".
В основе современных квантовых технологий лежит феномен квантовой запутанности. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи, в которых полностью исключена возможность незаметной прослушки, поскольку законы квантовой механики запрещают клонирование состояния частиц света. Сейчас системы квантовой связи активно разрабатывают в Европе, Китае и США.
В России такие сети начали появляться примерно три года назад. Первую квантовую линию связи запустили в Университете ИТМО в 2014 году. Тогда ученые связали два корпуса вуза через подземный оптоволоконный кабель. В июне 2016 года Российский квантовый центр заявил о запуске первой городской линии связи между двумя отделениями банка, а в декабре его специалисты запустили первую "рабочую" линию, по которой передавалась реальная финансовая информация.
Сегодня специалисты РКЦ и его дочерней компании QRate заявили о реализации следующего шага в развитии квантовых сетей — им удалось создать первую высокоскоростную сеть, передача данных в которых защищена технологией квантового распределения ключей. В отличие от прошлых разработок, подобные системы связи можно применять в крупных дата-центрах для объединения мощностей компьютеров и других целей.
"Квантовое распределение ключей — технология, которая сегодня бурно развивается во всем мире, и Россия является одним из лидеров в этой сфере. Зависимость в этой сфере от иностранных поставщиков может быть крайне рискованной. Мы благодарны нашим партнерам и рассчитываем, что в скором будущем квантовые методы защиты сделают нашу цифровую среду более безопасной и более доступной", — добавляет Юрий Курочкин, известный российский физик и технический директор компании QRate.
Этот проект был совместно реализован РКЦ, QRate и компанией "С-Терра СиЭсПи", производящей криптографическое оборудование для органов безопасности и коммерческих клиентов с 2003 года. Как показали тесты, объединение их разработок позволяет создавать защищенные сети, в которых информация может передаваться со скоростью в 10 гигабит в секунду и более при постоянной квантовой или "обычной" защите информации, если первая недоступна из-за высокого уровня помех.
Увидеть установку можно будет на стенде компании PwC Россия на Петербургском международном экономическом форуме, который начнется в этот четверг.
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