Крупнейшая в мире амфибия оказалась на пороге вымирания

Крупнейшая в мире амфибия на пороге вымирания

Согласно новому исследованию, китайская гигантская саламандра — самая большая амфибия в мире — находится на грани исчезновения из дикой природы.

Взрослые особи Andrias davidianus вырастают до 2 метров в длину, и в прошлом обильно населяли реки в юго-восточных районах Китая . Всего существует пять видов этих удивительных существ, однако современные методы сохранения дикой природы могут привести к генетическому смешению, в результате которого все разнообразие в конечном счете сведется к одному-единственному виду. Мясо саламандры считается дорогим деликатесом, а потому спрос на него всегда велик. Крупные предприниматели разводят их на специальных фермах, и правительство Китая, стремясь сохранить исчезающий вид, поощряют освобождение части приплода в дикую природу. Однако неясно, соответствуют ли генетически «садковые» особи своим диким сородичам.

Чтобы понять это, ученые проанализировали ДНК 70 диких саламандр и 1034 выращенных на ферме. Команда обнаружила, что дикие особи делятся на пять высокоразвитых, независимых друг от друга генетических групп, которые отделились друг от друга от 5 до 10 миллионов лет назад. А вот саламандры, выросшие в неволи, продемонстрировали значительно смешение генов разных групп, о чем рассказывает новое исследование, опубликованное в Current Biology. Это означает, что любое освобождение этих саламандр рискует вызвать дисбаланс в дикой природе и привести к возникновению новых видов — пока неясно, насколько жизнеспособными они будут и не приведет ли это к полному вымиранию.