Ещё
Крупнейшая в мире амфибия оказалась на пороге вымирания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупнейшая в мире амфибия на пороге вымирания 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Согласно новому исследованию, китайская гигантская саламандра — самая большая амфибия в мире — находится на грани исчезновения из дикой природы.
Взрослые особи Andrias davidianus вырастают до 2 метров в длину, и в прошлом обильно населяли реки в юго-восточных районах Китая. Всего существует пять видов этих удивительных существ, однако современные методы сохранения дикой природы могут привести к генетическому смешению, в результате которого все разнообразие в конечном счете сведется к одному-единственному виду. Мясо саламандры считается дорогим деликатесом, а потому спрос на него всегда велик. Крупные предприниматели разводят их на специальных фермах, и правительство Китая, стремясь сохранить исчезающий вид, поощряют освобождение части приплода в дикую природу. Однако неясно, соответствуют ли генетически «садковые» особи своим диким сородичам.
Чтобы понять это, ученые проанализировали ДНК 70 диких саламандр и 1034 выращенных на ферме. Команда обнаружила, что дикие особи делятся на пять высокоразвитых, независимых друг от друга генетических групп, которые отделились друг от друга от 5 до 10 миллионов лет назад. А вот саламандры, выросшие в неволи, продемонстрировали значительно смешение генов разных групп, о чем рассказывает новое исследование, опубликованное в Current Biology. Это означает, что любое освобождение этих саламандр рискует вызвать дисбаланс в дикой природе и привести к возникновению новых видов — пока неясно, насколько жизнеспособными они будут и не приведет ли это к полному вымиранию.
Популярная механика: последние новости
Китай уже скоро отправит первый посадочный модуль на обратную сторону Луны Зубы Гитлера позволили установить точную причину его смерти: новое исследование Доказательство существования девятой планеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины «ада» под Горловкой80
Названы причины «провала» «ракет Путина»142
Пост Самойловой напугал поклонников42
«Слушайте Путина и верьте ему»185
Обезображена до неузнаваемости22
Видео
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
00:24
Кудрину отказали в поддержке
Политика
01:18
Госдума приняла законопроект о контрсанкциях
Политика
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
01:36
Названы причины «провала» «ракет Путина»
Армия Оружие
21:20
Прилепин предрек Украине море слез
Украина В мире
02:23
Что известно об атаке на российскую базу в Сирии
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение