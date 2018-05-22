Ещё
Россия свяжет мир «Эфиром»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект Роскосмоса по доступу в интернет из любой точки мира назовут «Эфир» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Проект спутниковой системы Роскосмоса по предоставлению доступа в интернет из любой точки мира — конкурента системы OneWeb — получит название "Эфир", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Проект получил название "Эфир", — рассказал собеседник.
Ранее проект носил название глобальной многофункциональной информационной спутниковой системы (ГМИСС). Изначально инициатива создания системы принадлежит компании "Российские космические системы".
Для полного охвата территории России требуется более 70 космических аппаратов, для охвата всей поверхности Земли спутниковым интернетом — около 300 спутников, рассказал источник.
Во вторник Роскосмос презентует проект на конференции в Москве.
Как сообщали СМИ, на реализацию проекта до 2020 года потребуется 299 миллиардов рублей. Для этого до июня 2018 года должен быть создан консорциум с участием Роскосмоса, Внешэкономбанка и других организаций. Первый этап опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов компонентов системы должен завершиться к концу 2020 года.
РИА Новости: последние новости
Зонд Juno передал на Землю новые уникальные фотографии Юпитера Глава SpaceX показал пилотируемую версию Dragon Физики из России создали квантовую защиту для быстрых линий связи
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обезображена до неузнаваемости19
Трамп придумал, как обрушить «Северный поток — 2»206
Сотрудники Мариинки массово госпитализированы4
Прилепин предрек Украине море слез55
Кубанское село потрясло жестокое убийство462
Видео
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
00:24
Кудрину отказали в поддержке
Политика
01:18
Госдума приняла законопроект о контрсанкциях
Политика
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
01:36
Названы причины «провала» «ракет Путина»
Армия Оружие
21:20
Прилепин предрек Украине море слез
Украина В мире
02:23
Что известно об атаке на российскую базу в Сирии
Армия Статьи
04:22
Пострадавшей Аллегровой вернули надежду
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение