Россия свяжет мир «Эфиром»

Проект Роскосмоса по доступу в интернет из любой точки мира назовут «Эфир»

Проект спутниковой системы Роскосмоса по предоставлению доступа в интернет из любой точки мира — конкурента системы OneWeb — получит название "Эфир", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. "Проект получил название "Эфир", — рассказал собеседник. Ранее проект носил название глобальной многофункциональной информационной спутниковой системы (ГМИСС). Изначально инициатива создания системы принадлежит компании "Российские космические системы" Для полного охвата территории России требуется более 70 космических аппаратов, для охвата всей поверхности Земли спутниковым интернетом — около 300 спутников, рассказал источник. Во вторник Роскосмос презентует проект на конференции в Москве Как сообщали СМИ, на реализацию проекта до 2020 года потребуется 299 миллиардов рублей. Для этого до июня 2018 года должен быть создан консорциум с участием Роскосмоса, Внешэкономбанка и других организаций. Первый этап опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов компонентов системы должен завершиться к концу 2020 года.