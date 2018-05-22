Биоинженерный гель восстановил нейроны мышей после инсульта

В апреле биологи из Колумбийского университета в Нью-Йорке опубликовали противоречивое исследование о том, что в мозге пожилых образуются новые нейроны. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в своей работе наглядно показали, что разработанный ими гидрогель возвращает утраченные после инсульта нейроны.

Инсульт и другие нейродегенеративные заболевания накладывают на мозг необратимые последствия. Однажды потерянные нейроны отмирают, а вместе с ними и кровеносные сосуды; вернуть их больше не получится — так считали до этого момента. Команда доктора Татьяны Сегура (Tatiana Segura) разработала гель, который вводится в пораженную область, имитируя ткань мозга. Таким образом, он становится «строительными лесами» для восстановления сосудов и нейронов.

В основу геля входят гиалуронидазы — группа ферментов, расщепляющих мукополисахариды, и матриксные металлопротеиназы (MMP) — семейство внеклеточных цинк-зависимых эндопептидаз, разрушающих все типы белков внеклеточного матрикса. Эти и другие молекулы в составе геля подавляют воспаление и стимулируют рост кровеносных сосудов.

Гель вводили подопытным не позже чем через пять дней после инсульта. Спустя 16 недель после впрыскивания у мышей появилась нервная ткань. Доктор Сегура прокомментировала результаты:

«Новые аксоны действительно работают. Или же новая ткань способна улучшить работу окружающей невредимой части мозга. Результаты показывают, что когда-нибудь такой подход станет новой терапией для людей, переживших инсульт».

На прошлой неделе ученые из Университета Нью-Мексико и Берлинского университета имени Гумбольдта выявили необычную закономерность: люди с большим показателем IQ имеют меньше связей в коре головного мозга.