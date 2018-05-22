Новгородец разработал сборный бионический протез руки

"У Татьяны Ивановны врожденная аномалия развития кисти, то есть часть кисти присутствует, — рассказывает Станислав Муравьев. — Для таких людей и при случаях ампутаций с сохранением нескольких пальцев протез полной кисти не подходит. Мы переработали концепцию и развили идею модульности протеза, что позволит изготовить модель под любой случай. Таких решений у российских разработчиков пока не заявлено", — рассказал он.

Татьяна Треногина — доброволец, которая согласилась испытывать протез на себе. Станислав Муравьев — житель Великого Новгорода, который за год создал проект бионической руки. Этот проект стал суперфиналистом регионального этапа OpenInnovations StartupTour от "Сколково".

Особенность разработанного Муравьевым образца — модульность. Каждый протез можно собрать индивидуально под конкретного пациента, в зависимости от его патологий. Эту сильную сторону новгородского проекта отмечают и эксперты. "Дистальный отдел конечностей — пальцы, кисти, они наиболее часто поражаются. А промышленность делает какие-то вещи стандартные, для всех отливают на станке. Прототипы Муравьева грамотно сделаны. Я считаю, это перспективная вещь, потому что это индивидуальный подход — это нужнее", — говорит инженер-биомеханик, член Всероссийской гильдии протезистов-ортопедов Владимир Новиков

Рука с особенностями

Российские протезы, которые сейчас в основном предлагаются пациентам, функционально ограничены и часто имеют непривлекательный внешний вид. "Если говорить о протезах верхних конечностей, то чаще всего они косметические: просто накладки, которые создают видимость настоящей руки. Еще попадаются тяго-силовые протезы, когда движение осуществляется пациентом при использовании мышечной силы. Используются специальные тяговые тросы, за счет которых протез осуществляет схват", — рассказал ТАСС травматолог-ортопед Александр Антипов . Он вскоре планирует присоединиться к команде новгородских разработчиков, чтобы помогать пациентам управлять бионическим протезом.

Как рассказал Муравьев, существуют зарубежные функциональные аналоги, но их стоимость варьируется в диапазоне 2−4 млн рублей. Планируется, что новгородский протез будет выпускаться по цене 400 тыс. рублей. "Откуда сумма 400 тыс. ? Это максимальный объем компенсации от Фонда социального страхования , который может человек получить, чтобы приобрести протез. То есть он может приобрести его фактически за счет государства, бесплатно", — пояснил разработчик.

Сравнительно низкой цены, по словам Станислава Муравьева, удалось достичь за счет инновационных конструкторских решений. Это унификация части применяемых деталей и использование альтернативной приводной системы пальцев. Управляется искусственная рука с помощью биоэлектрических сигналов мышц. "Биоэлектрический сигнал мышцы руки считывается электродом и передается в систему управления протезом. После этого протез выполняет схват в соответствии с заранее заданным шаблоном, который пользователь выбрал, чтобы выполнить конкретное действие", — поясняет Муравьев.

Татьяна Треногина, которая испытывает новую разработку, получает такой опыт впервые. "У меня был до этого только косметический протез — как перчатка, не функциональный: пальцы не шевелятся, ничего взять нельзя. А тут, я надеюсь, и ручку можно будет, и стакан, и все что угодно", — говорит она. По словам женщины, из-за того, что у нее врожденная, а не приобретенная аномалия кисти, чтобы приспособиться к новой руке, нужно приложить много усилий.

"У меня кисти левой руки нет с рождения, поэтому мышцы не знают, как это — сгибать и разгибать пальцы. Надо учиться, разрабатывать, тренироваться. Сейчас на протезе есть сенсорный датчик. Я уже пробовала: если провести рукой мимо него, то пальцы сгибаются и разгибаются", — рассказала Татьяна.

От стартапа на дому до "Сколково"

Муравьев создал у себя дома прототип, который оценили министр труда и социальной защиты Максим Топилин и сколковские специалисты на региональном этапе OpenInnovations StartupTour.

"У меня дома почти полный спектр необходимого оборудования: 3D-принтер, 3D-сканер, паяльные станции, сопутствующие инструменты. Здесь главное — уделять процессу достаточно времени, работать, потому что этих прототипов было изготовлено много. Шесть моделей и бессчетное количество различных элементов отдельно", — поделился с ТАСС Муравьев.

Сейчас возможности домашнего производства "упираются в потолок", говорит разработчик. Требуется привлекать сторонние организации. Тем более что пора усовершенствовать модель. Разработчик намерен внедрить в протез сенсорную систему обратной связи, которая позволит руке захватывать хрупкие и легко деформируемые предметы и предотвратит их выскальзывание из протеза.

Информационную и организационную поддержку разработчику оказывает новгородское правительство. По словам Муравьева, он уже вложил в развитие проекта больше 200 тыс. рублей из личных средств. Недавно проект был поддержан Фондом содействия инновациям и стал резидентом центра "Технологии возможностей". Муравьев основал компанию "Техбионик", которая будет дольше разрабатывать протез и готовить к выпуску опытную серию.

В планах разработчика на ближайшие года три — организовать выпуск 200 моделей в год в рамках создаваемого в Новгородской области медико-реабилитационного кластера. В планах ближайших — в конце мая бороться за победу в конференции StartupVillage в московском "Сколково".

Кристина Обелян