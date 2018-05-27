Найдена причина резкого потепления на Земле

Падение гигантского астероида на Землю 65 миллионов лет назад спровоцировало резкое потепление, которое сохранялось в течение 100 тысяч лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

К таким выводам в своем исследовании пришли научные сотрудники из Университета штата Миссури.

Как отмечают ученые, после падения астероида, диаметр которого составлял от 7 до 14 километров, температура на Земле поднялась на пять градусов.

К такому заключению эксперты пришли после окончания анализа изотопов кислорода в окаменевших останках рыб и геологических отложений в Тунисе