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Найдена причина резкого потепления на Земле
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Найдена причина резкого потепления на Земле 

360tv.ru
Фото: ТАСС
Падение гигантского астероида на Землю 65 миллионов лет назад спровоцировало резкое потепление, которое сохранялось в течение 100 тысяч лет. Об этом сообщило РИА ФАН.
К таким выводам в своем исследовании пришли научные сотрудники из Университета штата Миссури.
Как отмечают ученые, после падения астероида, диаметр которого составлял от 7 до 14 километров, температура на Земле поднялась на пять градусов.
К такому заключению эксперты пришли после окончания анализа изотопов кислорода в окаменевших останках рыб и геологических отложений в Тунисе.
Палеонтологи из Великобритании и США выдвинули гипотезу о том, что падение астероида удалось пережить только длинноногим птицам. Они были схожи с современным страусом и не умели летать. Катастрофа, которая случилась на земле миллионы лет назад, уничтожила многих обитателей планеты, все леса, а это означает, исчезли места питания и гнездования птиц. Меньше всего пострадали пернатые, которые жили на земле.
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