Объяснена форма «пельменя» на орбите Сатурна

Объяснена форма «пельменя» и «багета» на орбите Сатурна

На орбите Сатурна находится несколько тел странных форм, напоминающих пельмень, багет и другие кулинарные изделия. Ученые представили модель, которая позволяет понять историю образования этих спутников. Согласно ей, причиной такой необычной формы могло быть лобовое столкновение спутников-предшественников. Результаты изложены в журнале Nature Astronomy.

Работавший в системе Сатурна аппарат Cassini предоставил ученым не только огромное количество информации, но и новые загадки. В частности, было неясно, как могли образоваться некоторые спутники весьма причудливой формы. Обычно это мелкие тела, расположенные вблизи планеты внутри системы колец, однако есть и другие примеры. Например, Япет находится намного дальше и сам достаточно велик, но тем не менее также обладает явной особенностью — хребтом, полностью опоясывающим тело.

В новой работе сотрудники Бернского университета в Швейцарии воспользовались компьютерным моделированием, чтобы сымитировать столкновение тел при различных скоростях и углах. Оказалось, что соударение небольших лун одинакового размера под небольшими углами на достаточно скромных по космическим меркам скоростях — около десятков метров в секунду — воспроизводит примечательные формы.

В частности, в лобовом соударении мог появиться приплюснутый спутник Пан, напоминающий пельмень или испанский пирожок эмпанаду. Если тела сближались под углом в несколько градусов, то в результате появлялся вытянутый объект, наподобие французского багета — такова форма другого спутника — Прометея. Тем не менее, далеко не все столкновения приводили к необычным формам — при увеличении угла тела либо не объединялись, либо получалось вращающийся чрезвычайно вытянутый объект, который достаточно быстро разрушался.