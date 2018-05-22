Ещё
Объяснена форма «пельменя» на орбите Сатурна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная

Объяснена форма «пельменя» и «багета» на орбите Сатурна 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Индикатор
На орбите Сатурна находится несколько тел странных форм, напоминающих пельмень, багет и другие кулинарные изделия. Ученые представили модель, которая позволяет понять историю образования этих спутников. Согласно ей, причиной такой необычной формы могло быть лобовое столкновение спутников-предшественников. Результаты изложены в журнале Nature Astronomy.
Работавший в системе Сатурна аппарат Cassini предоставил ученым не только огромное количество информации, но и новые загадки. В частности, было неясно, как могли образоваться некоторые спутники весьма причудливой формы. Обычно это мелкие тела, расположенные вблизи планеты внутри системы колец, однако есть и другие примеры. Например, Япет находится намного дальше и сам достаточно велик, но тем не менее также обладает явной особенностью — хребтом, полностью опоясывающим тело.
В новой работе сотрудники Бернского университета в Швейцарии воспользовались компьютерным моделированием, чтобы сымитировать столкновение тел при различных скоростях и углах. Оказалось, что соударение небольших лун одинакового размера под небольшими углами на достаточно скромных по космическим меркам скоростях — около десятков метров в секунду — воспроизводит примечательные формы.
В частности, в лобовом соударении мог появиться приплюснутый спутник Пан, напоминающий пельмень или испанский пирожок эмпанаду. Если тела сближались под углом в несколько градусов, то в результате появлялся вытянутый объект, наподобие французского багета — такова форма другого спутника — Прометея. Тем не менее, далеко не все столкновения приводили к необычным формам — при увеличении угла тела либо не объединялись, либо получалось вращающийся чрезвычайно вытянутый объект, который достаточно быстро разрушался.
Индикатор: последние новости
Ученые разобрались в «невозможных» движения Майкла Джексона Откуда прилетают кометы? Зубы из ФСБ развеяли сомнения в смерти Гитлера
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ обзавелась неожиданным союзником против США84
F-35 впервые применили в бою271
США пригрозили закрыть небо для России270
В ДНР возобновились бои78
В Москве горит гостиница «Измайлово»22
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
00:53
F-35 впервые применили в бою
Оружие Армия
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:48
Кудрин получил новый пост
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение