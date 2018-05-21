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Центр Хруничева снизит трудоемкость «Ангары»
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Центр Хруничева нашел способ снизить трудоемкость производства «Ангары» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"
Космический центр имени Хруничева нашел возможности для уменьшения трудоемкости производства ракет семейства "Ангара" в три раза, а ракет "Протон" — на треть, говорится в годовой финансовой отчётности предприятия, опубликованной на сайте Центра.
Ракеты семейства "Ангара" стартовали дважды. 9 июля 2014 год, состоялся пуск легкой версии ракеты "Ангара-1.2ПП". Первый полет тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года. Очередной пуск планируется на 2018 год.
"Проведение мероприятий по снижению себестоимости производства семейства ракет-носителей "Ангара" и ракет-носителей "Протон-М", в том числе разработан комплекс мероприятий (технологические и конструкторские), позволяющие снизить трудоемкость по ракетам-носителям "Протон" на 30 процентов, а по ракетам-носителям "Ангара" в три раза", — говорится в документе.
В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, имеющейся в распоряжении РИА Новости, указывается, что себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" определена в 3,5 миллиарда рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии "Ангара-А1.2" определена в 1,3 миллиарда рублей. Себестоимость производства ракеты "Протон-М" в ценах 2017 года этим же документом установлена в 1,4 миллиарда рублей.
Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого — "Ангара-А1.2", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В") грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного.
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