В Солнечной системе найден первый межзвездный «мигрант»

Астрономы нашли в Солнечной системе первого межзвездного «мигранта»

Ученые обнаружили в окрестностях Юпитера первого "межзвездного мигранта" — астероид 2015 BZ509, прилетевший в Солнечную систему из межзвездной среды и поселившийся в ней в далеком прошлом, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Как этот астероид начал двигаться подобным образом, деля орбиту с Юпитером, мы не знали до настоящего времени. Если бы 2015 BZ509 родился в Солнечной системе, он должен был бы вращаться вокруг Солнца в том же направлении, что и остальные небесные тела, возникшие в одном и том же протопланетном диске", — рассказывает Фатхи Намуни (Fathi Namouni) из обсерватории Лазурного Берега в Ницце (Франция).

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой. Он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил имя Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.

Намуни и его коллеги открыли еще одного межзвездного "первенца" — объект, который не просто пролетел через Солнечную систему, а поселился в ней, наблюдая за так называемыми "троянскими" астероидами.

Этим словом ученые называют две кучки малых небесных тел, которые "сопровождают" Юпитер, находясь в двух точках на его орбите, где притяжение Солнца и планеты-гиганта уравновешивают друг друга.

Три года назад ученые нашли среди них крайне необычный объект, который сразу же был исключен из числа "троянцев". Первые же наблюдения показали, что астероид 2015 BZ509 вращается не по часовой стрелке, как все остальные объекты Солнечной системы, а против нее, двигаясь по очень странной орбите, во-многом повторяющей курс движения Юпитера.

Пытаясь понять, как он мог оказаться на такой орбите, Намуни и его коллеги создали компьютерную модель Солнечной системы и "прокрутили" время назад на несколько миллиардов лет, "отменяя" все те изменения, которые происходили в манере движения "свиты" Юпитера из-за гравитационных взаимодействий с другими планетами.

К их удивлению, 2015 BZ509 остался на месте, что означает, что этот объект обитал на такой орбите изначально. Это, в свою очередь, считается невозможным, так как все небесные тела в Солнечной системе "унаследовали" свою манеру движения вокруг Солнца от протопланетного диска, где они родились.

Подобное противоречие, как объясняет астрофизик, можно разрешить лишь одним путем — 2015 BZ509 попал в Солнечную систему из межзвездной среды и был захвачен притяжением Юпитера.

Когда и как это произошло, и где родился 2015 BZ509, пока не понятно, однако можно сказать, что нечто похожее могло случиться только в далеком прошлом, когда Солнце еще обитало в "звездных яслях", внутри которых родилось еще несколько других звезд.

По этой причине изучение химического и изотопного состава первого "межзвездного мигранта" может помочь нам понять, из какой материи были слеплены мы и все, что есть в Солнечной системе.