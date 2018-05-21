В Google Play нашли приложения для слежки за мигрантами

В Google Play найдены приложения-шпионы для слежки за незаконными мигрантами

Эксперты в области кибербезопасности компании McAfee выявили ряд вредоносных приложений из Google Play, используемых властями Северной Кореи для отслеживания действий перебежчиков. Как только самовольный мигрант устанавливал программу на свое устройство, она делала копию всех данных пользователя, отправляя ее создателям.

К настоящему моменту удалось выявить три приложения-шпиона, отслеживающих действия беглецов из Северной Кореи. Создатели сделали ставку на желание мигрантов защитить свои данные, а потому спрятали троян в программы для блокировки доступа к отдельным приложениям. Все они уже удалены из каталога Google Play.