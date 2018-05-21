SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками связи

Компания SpaceX отложила запуск своей ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту пять телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.

Запуск носителя был запланирован на субботу, однако компания решила отложить его без объяснения причин. Теперь старт запланирован на 22 мая в 12:47 по времени Западного побережья США (22:47 мск). Он состоится с базы американских ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

Как ожидается, для запуска SpaceX использует нижнюю ступень Falcon 9, которая ранее уже побывала в космосе и была успешно дистанционно возвращена на Землю. Компания сообщила на свой странице в Twitter, что уже провела стендовое огневое испытание ракеты и готова к пуску.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать более 80 спутников Iridium NEXT.

Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Всего компанией было запущено уже пять десятков данных спутников. Планируется, что вся группировка Iridium NEXT будет размещена на орбите до конца 2018 года.