Робот-трансформер может двигаться по любой местности

Робот-вездеход DyRET самостоятельно изменяет себя для движения по любой местности

В университете Осло добились серьезных успехов в разработке технологий эволюционной робототехники. Их последняя версия робота DyRET эффективно и полностью самостоятельно использует алгоритмы самомодификации для преодоления любых типов местности. Выглядит далеко не так красиво, как в случае с детищами Boston Dynamics, но зато потенциал куда шире. Став разумным, человек сделал выбор в пользу рукотворной эволюции перед слишком долгой естественной, однако все равно предпочитает изменять окружающий мир, а не себя самого — во избежание рисков. Роботу же подобные опасения чужды, и его эволюция, модификация и адаптация к новым условиям должны идти вровень с выполнением текущей задачи. Точнее, это базовая, начальная часть задания: подготовить себя для работы, а потом выполнить ее.

Возможности DyRET пока ограничены корректировкой параметров шасси, на котором он передвигается по разной местности. Робот может менять длину ног, углы их сгибания, прикладываемое усилие и скорость движения. Со стороны кажется, что он неуклюже топчется на месте, но это и есть первый этап — датчики машины анализируют, насколько эффективна текущая конфигурация и не пора ли внести изменения.

По умолчанию робот стремится выполнять длинные, легкие и быстрые шаги, чтобы перемещаться далеко и эффективно. Но если надо пройти гуськом между препятствиями или в аккумуляторах мало энергии, может перейти на короткие и размеренные движения. Или их комбинацию — DyRET не использует готовые сценарии действий, а разрабатывает их самостоятельно, учится эволюционировать и адаптироваться к окружающему миру без участия человека.