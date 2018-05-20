Захарова увидела руку Запада в аресте Вышинского

Захарова назвала арест Вышинского частью пропагандисткой работы Запада

Ранее сообщалось, что сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина . В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

"Ситуация с журналистами МИА "Россия сегодня" на Украине, с обысками, арестами и ситуация в ООН (семинар делегации Украины в ООН по проблематике пропаганды и фейк-ньюс — ред.) — это небольшие части общей информационной картины. В том числе и Скрипали, и история с допингом. Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, на самом деле антиработы, которую ведет Запад по отношению к России. Чем дальше мы идем, тем очевиднее, что это не частные случаи, не случайности.., это все часть заказа в отношении нашей страны", — сказал Захарова.

По ее словам, ситуация с журналистикой и "несвободой слова на Украине — это результат пагубной политики Запада".

Вместе с тем Захарова отметила, что ситуация с игнорированием Западом случаев нарушения прав российских журналистов на Украине все же сдвинулась с мертвой точки благодаря "мерам принуждения к реакции", которые предпринимает российский МИД.

"Сейчас картина изменилась. ОБСЕ, путь они не объективны до конца, но они уже есть. Мы видим, как выступили единым фронтом неправительственные организации западные, американские, которые занимаются свободой слова и безопасностью журналистов. Мы видели заявления канцлера (Германии Ангелы) Меркель, и оно не могло не последовать, потому что буквально неделю назад все правительственные структуры ФРГ озаботились тем, что немецкому журналисту Россия может не выдать визу, тому самому, который помогал информатору Родченкову в пропаганде информации, не соответствующей действительности. И правительство ФРГ вовлечено в отстаивание прав собственного журналиста", — сказал она.

По ее словам, заявление представителя Госдепа США о понимании озабоченности Украины своей информационной безопасностью — это продолжение политики протекционизма Украине во всем.

"Это вне закона стоящее заявление, которое делает Госдепартамент, когда пытается "не видеть". Но несколько лет назад они бы полностью встали на защиту. Сейчас, так или иначе, мы слышим призывы к Киеву задуматься и идти в фарватере дорогой тех самых обязательств, которые взяло это государство по защите журналистов. Эта тенденция есть. Она в меньшей степени очевидна в США, но в большей степени очевидна в Европе", — сказал Захарова.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По словам главы государства, журналисту пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве.