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Опубликовано фото Солнца в глубоком ультрафиолете
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В глубоком ультрафиолете: NASA опубликовало новое изображение Солнца 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: NASA
NASA опубликовало новое изображение Солнца. Снимок был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в середине мая.
Фотография была составлена из различных изображений с использованием экстремального ультрафиолетового света с различной длиной волны. Благодаря этому снимок окрасился в фиолетовый цвет.
"SDO помогает исследователям понять влияние солнечной активности на Землю и околоземное пространство, изучая атмосферу Солнца на малых масштабах пространства и времени и с использованием различной длины волны одновременно", — отмечают астрономы.
На фото также видны области солнечной активности: просматриваются бирюзовые дуги силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности звезды.
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