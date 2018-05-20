Опубликовано фото Солнца в глубоком ультрафиолете

В глубоком ультрафиолете: NASA опубликовало новое изображение Солнца

NASA опубликовало новое изображение Солнца. Снимок был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в середине мая.

Фотография была составлена из различных изображений с использованием экстремального ультрафиолетового света с различной длиной волны. Благодаря этому снимок окрасился в фиолетовый цвет.

"SDO помогает исследователям понять влияние солнечной активности на Землю и околоземное пространство, изучая атмосферу Солнца на малых масштабах пространства и времени и с использованием различной длины волны одновременно", — отмечают астрономы.

На фото также видны области солнечной активности: просматриваются бирюзовые дуги силовых линий магнитного поля, которые загибаются в направлении от поверхности звезды.