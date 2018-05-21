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Функции Android, о которых никто не знал
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Функции Android, о которых никто не знал 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
«Газета.ru» рассказала о мало кому известных полезных функциях смартфонов с операционной системой Android.
Одной из них является встроенный черный список нежелательных контактов, который поможет избежать неприятных разговоров без установки каких-либо дополнительных приложений. Чтобы ею воспользоваться, нужно выбрать абонента в телефонной книге и нажать кнопку «Редактировать», затем в появившемся меню выбрать «Только голосовая почта»: отныне неугодный абонент при каждом звонке будет слышать гудки или просто не сможет дозвониться.
Еще одна весьма полезная, но малоизвестная функция — это отключение назойливых уведомлений от приложений. Достаточно просто отключить их в меню «Приложения».
Многих пользователей Android не устраивает, что «шторку» с настройками и уведомлениями нужно вытягивать дважды, однако исправить это поможет не слишком известный лайфхак — вытянуть с первого раза ее можно двумя пальцами.
В версии Android 2.3 Gingerbread и всех последующих есть скрытые мини-игры, которые можно активировать в разделе «О телефоне» в настройках: быстро и несколько раз нажать на слова «Версия Android», а затем точно так же нажать на появившийся значок версии. Включить саму игру можно быстрым и многократным нажатием на центр экрана и последующим зажатием символа версии Android.
Другой полезный совет позволит на 20-30% дольше пользоваться мобильным телефоном без подзарядки. Достаточно вместо разноцветной картинки установить на рабочий стол черную — дисплею больше не нужно будет подсвечивать каждый пиксель.
Наконец, Android позволяет обезопасить личные данные при передаче смартфона кому-либо даже на короткое время. Для этого необходимо открыть «шторку» настроек, нажать на аватар, а затем кнопку «Добавить гостя». В результате все персональные данные «спрячутся».
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