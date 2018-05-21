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В США стартовала ракета с грузовым кораблем для МКС
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С космодрома в США стартовала ракета Antares с грузовым кораблем для МКС 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: NASA
Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома на острове Уоллопс в США с грузовым кораблем Cygnus, доставляющим груз на Международную космическую станцию, трансляцию запуска ведет НАСА.
Старт ракеты, оснащенной новейшими российскими двигателями РД-181, был дан в 11:44 мск. Как сообщили в компании Orbital ATK, грузовой корабль доставит на орбиту около 3,35 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов. Для Cygnus это девятая контрактная миссия на МКС для НАСА.
Прибытие и стыковка грузовика Cygnus на МКС запланированы на 24 мая. Аппарат будет оставаться на орбите около семи недель, после чего покинет станцию с отработанными материалами. После того, как корабль будет отстыкован от МКС, с него будет осуществлён запуск шести малых спутников, затем он сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.
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