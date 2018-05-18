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ИИ посоревновался с человеком в создании уровней для Doom
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Искусственный интеллект создал уровни для Doom не хуже людей 

Hi-News.ru 2 часа назад
Фото: Hi-News.ru
Можно ли обеспечить современный трехмерный шутер бесконечным количеством разнообразных уровней? Можно, если натренировать искусственный интеллект создавать их. Именно этим и занялись исследователи из Политехнического Университета Милана. Их алгоритмы тренируются на известной многим игре Doom.
Трехмерный шутер Doom появился 25 лет назад благодаря талантливому программисту Джону Кармаку. Он на долгие годы задержался на накопителях персональных компьютеров из-за стараний Джона Ромеро и Американ Макги, которые создавали уровни для игры. Кроме того, id Software выпустила редактор уровней, который позволял игрокам бесплатно добавлять продолжение к игре.
Длительная популярность игры и огромное количество уровней, созданных живыми людьми, сделали Doom идеальной для тренировки искусственного интеллекта. Но стоит отдать должное исследователям из Миланского университета. Они применили весьма интересный подход к своей задаче.
Была создана состязательная сеть. Два алгоритма изучили тысячи уровней Doom, созданные за все время существования игры. После этого один из них принялся за составление собственных уровней, а второй сравнивал уровни, созданные людьми, с уровнями, созданными при помощи искусственного интеллекта. Если алгоритм не мог отличить уровень для игры, который создал другой алгоритм, от уровней, созданных людьми, такой уровень считался подходящим для игры.
Разумеется, сейчас мало кто играет в Doom, но такой подход можно использовать для любой современной игры. Важно только хорошо натренировать искусственный интеллект, и тогда у людей вроде Ромеро и Макги больше не будет работы.
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