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В Британии нашли древние кремированные останки человека
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В Британии обнаружены древние кремированные останки человека 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: SEKAS
Австралийские археологи нашли в кургане бронзового века на юго-западе Британии кремированные человеческие останки возрастом около 4000 лет. О находке сообщается на сайте Австралийского национального университета.
Изначально исследователи не слишком надеялись найти что-либо на этой территории — по словам местных фермеров, земли неоднократно вспахивались в сельскохозяйственных целях. Однако на глубине всего 25 см археологи нашли глиняную урну с пеплом и фрагментами костей. По мнению исследователей, раньше над урной была внушительная насыпь, которая со временем сравнялась с землей. Возраст находки ученые оценили в 4000 лет.
Исследователи планируют по останкам определить пол и возраст кремированного человека, а также чем он питался в детстве. Также поблизости был найден средневековый керамический горшок с остатками пищи, который несколько озадачил исследователей. Горшок был тщательно спрятан под несколькими слоями плоских камней и неясно, кому и зачем в XII-XIII веках могло понадобиться закапывать горшок с пищей у чьей-то могилы.
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