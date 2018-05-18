У крупнейшего телескопа России меняют зеркало

У крупнейшего телескопа России проводят замену зеркала весом более 40 т

В Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН Карачаево-Черкесии специалисты провели в пятницу, 18 мая, один из сложных этапов замены зеркала крупнейшего российского оптического телескопа — установку в оправу БТА (Большой телескоп азимутальный). Об этом сообщил журналистам директор научного центра Валерий Власюк, пишет ТАСС.

Полностью завершить работы планируют к сентябрю этого года.

Обновленное отполированное резервное зеркало весит более 40 т и устанавливали его 100 тонным краном через отверстие купола башни телескопа на место предыдущего, использовавшегося с 1979 года.

«Весь процесс замены займет практически четыре месяца. Работы были начаты в начале мая, с 1 сентября составлено расписание работы телескопа с обновленным зеркалом», — рассказал Власюк.

После установки в оправу зеркало покроют тонким слоем алюминия, и только потом оно будет установлено на сам телескоп. Нужно также отрегулировать 60 разгружающих специальных опор, которые устанавливаются под зеркалом, и на каждую из них приходится определенный вес. Они помогают сохранить параболическую форму зеркала.

Замена действующего зеркала была необходима из-за того, что его поверхность стала терять свои рабочие свойства.

«В 2004 году было принято решение начать работы по замене главного зеркала БТА. Они велись поэтапно», — сказал Власюк.

В 2007 году резервное зеркало, изготовленное в 1974 году, отправили на реставрацию на Лыткаринский завод оптического стекла в Подмосковье , а в феврале 2018 года обновленное зеркало доставили в обсерваторию. На реконструкцию зеркала понадобилось 10 лет.

«Причина — хроническое недофинансирование нашей науки, экономический кризис 2009 года, когда планы, изначально заложенные в госбюджете — выполнить работы за два-три года, растянулись практически на 10 лет, но, тем не менее, работы проведены», — добавил директор обсерватории.

Власюк также сказал о необходимости провести ремонтные работы на другом инструменте обсерватории — радиотелескопе РАТАН-600.

«Наши предшественники строили крупнейшие телескопы мира, наша задача сохранить их и получить максимум научной информации», — отметил ученый.

Телескоп БТА существует с 1975 года. Он был построен в Карачаево-Черкесии на высоте 2070 м над уровнем моря. БТА был первым из больших в мире азимутальным телескопом, все построенные после также азимутального типа.

Это первый телескоп, управление которым выполнялось с помощью ЭВМ отечественной разработки, которую специально создали для этого телескопа. Для выбора места строительства телескопа в 1950-е годы Академия наук СССР направила 16 экспедиций в разные регионы страны. После того, как место определили, к горному выступу построили дорогу длиной 17 км с более чем 90 поворотами для провоза многотонных деталей.

Масса телескопа в сборе составляет 850 т. Для фундамента телескопа котлован рыли вручную, аккуратно вынимая скальную породу, чтобы не нарушить монолит горы и обеспечить устойчивость.

В течение 18-ти лет БТА был крупнейшим по размеру среди оптических телескопов мира — до 1993 года, когда телескоп с зеркалом большего размера изготовили на Гавайях.

Специальную астрофизическую обсерваторию РАН образовали 3 июня 1966 года. Она расположена у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Научный центр кроме БТА располагает радиотелескопом РАТАН-600.