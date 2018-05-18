Зубастое чудовище из океана озадачило мексиканцев

Зубастое морское чудовище из глубин океана озадачило мексиканцев

На пляже мексиканского города Масатлан, штат Синалоа , обнаружили останки неопознанного морского животного. Об этом сообщает издание El Diario.

На них наткнулась местная жительница Беатрис Моралес Акунья (Beatriz Morales Acuña) во время прогулки по побережью. Она объяснила, что никто не подходил к чудовищу, так как издалека оно напоминало корабельные снасти.

Женщина поделилась снимком находки на Facebook и спросила подписчиков, что это за существо. Мнения комментаторов разделились. Одни предположили, что это мурена, другие — что это морской змей. Сама Акунья решила, что это «мурена, живущая в темных глубинах моря».

14 мая сообщалось о похожей находке на побережье филиппинского города Сан-Антонио. Шестиметровое существо было покрыто волокнами, напоминающими волосы. Власти избавились от него, как только ученые взяли образцы тканей, так как чудовище издавало сильный неприятный запах. Местные жители сочли находку предзнаменованием землетрясения.