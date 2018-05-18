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Самую массовую акцию против грызунов объявили успешной
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Самая массовая акция истребления грызунов объявлена успешной 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
До XVIII века на острове Южная Георгия в Атлантическом океане грызунов не было. Крыс и мышей сюда завезли европейские корабли. Ни крупных, ни мелких хищников, способных сдержать распространение грызунов, на острове не оказалось, и очень скоро крысы и мыши, значительную часть рациона которых составляли яйца и птенцы, стали угрожать популяции птиц острова. Однако к 2018 году остров очистился от крыс и мышей; кампания по уничтожению грызунов, запущенная в 2011 году, стала самой масштабной в мире, и недавно ученые признали ее успешной.
Избавлением острова от инвазивных видов занялся семь лет назад фонд South Georgia Heritage Trust со штаб-квартирой в Шотландии; в рамках кампании на остров привези больше 300 тонн приманки с ядом, которую разбросали по территории площадью больше ста тысяч гектаров. Все это обошлось в 13,5 миллионов долларов; основная часть кампании длилась четыре года, после чего остров еще несколько лет прочесывали в поисках выживших грызунов. Отчасти ученые объясняют успех мероприятия наличием на острове ледников; грызуны не могли пересекать их, а у маленьких изолированных групп шансов выжить меньше, чем у большой и мобильной популяции.
Даже горстки выживших особей было достаточно, чтобы возродить популяцию, поэтому ученые не рассчитывали на скорый успех. Чтобы удостовериться в том, что мышей и крыс на острове не осталось совсем, ученые расставляли по всему острову приманки и камеры и прочесывали территорию с собаками. Прошлой зимой ученым не встретилось ни самих животных, ни их следов и помета. Изучив все отчеты поисковых групп и просмотрев записи камер, исследователи наконец объявили, что впервые за 250 лет на Святой Георгии нет грызунов. Теперь ученые ожидают плавного увеличения популяций пингвинов и альбатросов; эти птицы откладывают яйца не на деревьях, а прямо на земле, что раньше означало угрозу для будущих птенцов.
В 2020 году остров ждет новый этап «очищения» от колониального наследия, на этот раз — от инвазивных видов растений. На это, по оценкам ученых, уйдет около 30 лет.
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