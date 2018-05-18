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Найдены места, где проще всего погибнуть от растений
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Ботаники нашли места, где проще всего погибнуть от растений 

Чердак 2 часа назад
Фото: Чердак
Сотрудники биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова определили, в каких природных сообществах (биомах) на территории России многообразие ядовитых растений наиболее велико. На первом месте оказались равнинные степи, на втором — горы и пустыни. Статья об этом опубликована в научном журнале «Аридные экосистемы».
На территории РФ произрастает около 400 видов ядовитых растений. Их делят на условно ядовитые и безусловно ядовитые. В первую группу включают те виды, у которых отравляющие вещества содержатся лишь в определенное время года. Безусловно ядовитыми считаются те растения, у которых токсичность выражена постоянно.
Авторы научной статьи выбрали из четырех сотен видов 82 безусловно ядовитых, относящихся к 34 семействам. Статистику по 55 безусловно ядовитым видам рода Aconitum (аконит), не входящих в это число, подсчитывали отдельно, так как подавляющее большинство российских аконитов встречается только на Дальнем Востоке. Сведения о распространении каждого вида брали из атласов и определителей растений по регионам России.
Сопоставив территории произрастания каждого вида с биомами, хотя бы частично находящимися в пределах его ареала, геоботаники получили картину распределения безусловно ядовитых растений. Оказалось, что наибольшее разнообразие опасных видов в равнинных степях — Причерноморско-Предкавказском и Заволжско-Кулундинском биомах присутствует 70 процентов всех видов ядовитых растений России. Чуть меньше их в равнинной пустыне — Прикаспийском биоме (60 процентов) и равнинных лесостепях — Днепровско-Приволжском, Тоболо-Приобском, Заволжском и Крымско-Кавказском биомах (от 51 до 59 процентов). До 65 процентов учтенных видов можно обнаружить в горах Крыма, Кавказа, Алтая, Саян, Приморья и Сахалина. Половина растений из списка встречается в смешанных лесах и тайге. Наименьшее разнообразие видов ядовитых растений приходится на тундру.
Изначально биологи предполагали, что больше всего ядовитых видов произрастает в биомах с наименьшей влажностью. Известно, что многие растения сухих мест обитания вырабатывают яды или вещества с крайне неприятным вкусом, чтобы обезопасить себя от поедания животными. Дело в том, что в условиях недостатка влаги регенерация растений затруднена, и необходимо всеми силами ее избегать. Однако статистический анализ показал, что влажность климата не влияет на число безусловно ядовитых видов в биоме. Главную роль играет температура. Чем она выше, тем больше в данной местности опасных растений.
Тем не менее, некоторые безусловно ядовитые растения — багульник болотный, хвощи и вех ядовитый — встречаются во влажных местах практически независимо от среднегодовой температуры воздуха в них. А видовое разнообразие аконитов на Дальнем Востоке, как выяснилось, определяется не климатическими условиями, а удаленностью от центра разнообразия рода — маньчжурских лесов.
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