Создан передвигающийся под водой гель

Инженеры создали гель, передвигающийся под водой

Исследователи из Ратгерского университета ( США ) получили умный гель, напечатанный на 3D-принтере, который способен передвигаться и перемещать предметы под водой.

Во время процесса 3D-печати свет проецируется на светочувствительный раствор, который превращается в гель. Перемещение полученного объекта осуществляется благодаря электричеству, проходящему через электролит. Скорость движения геля регулируется его размером и насыщенностью электролита. Чем тоньше предмет, тем быстрее он движется, и наоборот. Сила раствора и электрического поля влияют на скорость прямо пропорционально.

Специалисты уверяют, что умный гель пригодится во многих сферах. Его производство дешевле твердых материалов, а простота изготовления позволяет уменьшить любую деталь до миниатюрных размеров. Имитация морских животных, искусственные органы и мышцы, интеграция с диагностическими приборами — вот небольшой перечень применений, которые называют ученые.

Автор работы Ховон Ли (Howon Lee) рассказал о собственных прогнозах:

«Исследование демонстрирует, как наш метод 3D-печати расширяет дизайн, размер и универсальность этого геля. Наша технология позволила воплотить беспрецедентные движения. Гель обладает огромным потенциалом в биомедицинской инженерии, поскольку напоминает ткани человеческого тела, которые тоже очень мягкие и содержат много воды. С помощью него можно имитировать и морских животных, например осьминога».

Ранее 3D-принтер впервые напечатал мягкие ткани человеческого организма с помощью «быстрой заморозки».