Серийный Ми-171А2 совершил первый полет

После окончания программы летных испытаний машина будет передана авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги».

В сообщении предприятия говорится, что Ми-171А2 является глубокой модификацией самого массового в истории авиации двухдвигательного вертолета Ми-8.

В машину было внедрено порядка 80 изменений, которые коснулись установки двигателей ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, более эффективного несущего винта с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.

«Это не просто модернизированный вертолет — это принципиально новая техника, с современными цифровыми технологиями на борту, совершенно другими рабочими характеристиками», — уверен генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

По сравнению с вертолетами Ми-8/17 показатели крейсерской и максимальной скорости выросли на 10%. Машина может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.

Благодаря применению на цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17 («стеклянная кабина»), состав экипажа удалось сократить до двух человек.