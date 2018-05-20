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Ученые выяснили, как укусы комаров влияют на иммунитет
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Ученые выяснили, как комариные укусы влияют на иммунитет 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Укусы комаров вызывают в организме человека целый ряд необычных иммунных реакций, выяснила группа ученых из Бэйлорского колледжа медицины (США).
Как пишет журнал PLOS Neglected Tropical Diseases, исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Грызунам пересадили человеческие стволовые клетки, из которых развились отдельные компоненты иммунной системы человека. Ученые обнаружили, что организм мышей намного более интенсивно реагирует на заражение через комариный укус, нежели через инъекцию из шприца.
Именно поэтому научная группа решила выяснить, как иммунная система реагирует на укусы незараженных насекомых. Для этого сотрудники колледжа позволили четырем комарам беспрепятственно кусать несколько лабораторных мышей. После этого у грызунов взяли пробы крови и других тканей — через шесть часов, сутки и семь дней после эксперимента.
Сравнив образцы с показателями "нетронутых" мышей, исследователи выяснили, что у покусанных животных активизировалась деятельность цитокинов — молекул, отвечающих за иммунный ответ организма. Кроме того, были затронуты Т-хелперы, участвующие в противовирусных и аллергических реакциях. При этом последствия укусов сохраняются до семи дней и затрагивают различные ткани организма, включая кровь, кожу и костный мозг.
"Мы обнаружили, что слюна, доставленная комарами, вызвала разнообразную и сложную иммунную реакцию, которую мы не ожидали. Разнообразие иммунного ответа было самым поразительным для меня. Это удивительно, учитывая, что никакой реальной инфекции с каким-либо инфекционным возбудителем не было ", — рассказала одна из авторов исследования Ребекка Рико-Хесс.
По мнению ученых, исследование может помочь предотвратить распространение различных болезней.
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