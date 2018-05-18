В атмосфере Земли растет концентрация фреона

В атмосфере Земли вновь растет концентрация фреона

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили, что уровень фреона (трихлорфторметана, ХФУ-11) в атмосфере Земли начал расти. Эти летучие соединения скапливаются в верхних слоях атмосферы и разлагаются под действием ультрафиолета. В результате химического процесса выделяется атомарный хлор, который разрушает озоновый слой. По данным ученых, в период с 2014 по 2016 годы выбросы фреона выросли на четверть. Такие данные содержатся в исследовании международной группы климатологов NOAA. Работа была опубликована на страницах научного журнала Nature. Об этом сообщает издание The Independent.

Ранее газ фреон считался безопасным веществом и применялся в производстве холодильников в качестве хладагентов, а также как пропеллент в аэрозольных баллончиках. В конце 20 века исследования указали на разрушительный эффект, который фреон оказывает на озоновый слой. В 1987 году в силу вступил Монреальский протокол, запрещающий производство и применение ХФУ-11. Согласно данным NOAA, с 2002 по 2009 годы уровень фреона в атмосфере стабильно снижался. К 2012 году концентрация газа в атмосфере снизилась наполовину по отношению к уровню 1980-х годов.

Однако, как обнаружила группа ученых из NOAA, в период с 2014 по 2016 годы выбросы фреона в атмосферу выросли на четверть и вернулись к уровню показателей конца 20 века. Исследователи предположили, что появились новые источники выбросов фторсодержащих углеводородов, что является нарушением Монреальского протокола. За последние шесть лет секретариат Программы ООН по озоновому слою не получал данных о новом производстве вещества. Объемы поступающего в атмосферу ХФУ-11 оцениваются в 6,5-13 тыс. т ежегодно.

Ученые затрудняются ответить на вопрос об источниках выбросов. Данные мониторинга показали, что источником новой волны выбросов может быть Восточная Азия. Однако точные причины появления фреона в атмосфере неясны.

"Хотя в настоящее время научные модели указывают на то, что озоновый слой продолжает восстанавливаться, рост глобальных выбросов ХФУ-11 поставит этот процесс под угрозу", — говорится в официальном заявлении представителей Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В нем также отмечено, что рабочая группа Монреальского протокола по научной оценке, в которую входят авторы исследования, к концу года завершат оценку ситуации за четырехлетний период и представят данные сторонам Монреальского протокола для изучения и разработки решения проблемы. В заявлении подчеркивается необходимость выявления причин новых выбросов фреона и принятие необходимых мер.